Yolanda Díaz assegura que els ERTO es prorrogaran i que es deixarà la pell per aconseguir l'acord

La vicepresidenta tercera de Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha enviat un missatge de tranquil·litat a treballadors i empresaris i ha assegurat que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) es van a prorrogar més enllà del 31 de maig i que "es deixarà la pell" per aconseguir l'acord amb els interlocutors socials.





Yolanda Díaz i Ada Colau - Europa Press





Així ho ha assenyalat en una trobada amb els mitjans després de reunir-se amb l'alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, on ha incidit que "cal prorrogar el mecanisme de protecció més eficaç que hi ha hagut en la història de la democràcia espanyola".





"El mecanisme ha estat eficaç i de no haver-se desplegat tindríem avui més de 6 milions de persones a l'atur. L'esforç ha estat col·lectiu", ha assegurat Díaz.





Així mateix, la vicepresidenta tercera ha agraït la feina dels agents socials i ha apuntat que està convençuda que es va a arribar a un acord, perquè no tindria sentit que "el major mecanisme d'amortiment i protecció social" decaigués "en el tram final de la sortida ".





La titular del Departament de Treball i Economia Social ha subratllat que el mecanisme continuarà conforme s'ha desplegat fins a l'actualitat i que "no hi ha cap raó perquè a hores d'ara no es pugui arribar a un acord".