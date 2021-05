El repartiment de menors migrants de Ceuta és aprovat per la majoria de CCAA, però no per Madrid

La "gran majoria" de comunitats autònomes han votat a favor de l'acord de repartiment proposat pel Govern per acollir 200 menors estrangers no acompanyats de Ceuta, després de la crisi migratòria dels últims dies, segons ha informat la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, tot i que Madrid ha votat en contra. A més, els executius regionals han reclamat a Govern central un finançament estable per atendre aquests menors, més enllà de les situacions de crisi.





En concret, la Comunitat de Madrid ha votat en contra de l'acord que ha presentat aquest dimarts el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 durant la reunió extraordinària de Consell Territorial, al considerar "erràtica" la política migratòria i exterior del Govern d'Espanya, segons han informat a Europa Press fonts regionals.





Dona és resacada a la platja de Benzú al costat d'una nena a Ceuta - Europa Press





El conseller de Sanitat i Polítiques Socials en funcions, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterat "el suport i la solidaritat" de l'Executiu regional amb la situació que està vivint Ceuta i ha insistit en la disconformitat de la Comunitat de Madrid amb els criteris utilitzats per el repartiment de 200 menors que ja estan en el sistema de protecció de Ceuta entre les comunitats autònomes.





"Aquests criteris són diferents als utilitzats en la recent crisi migratòria de Canàries, i és imprescindible que es treballi en uns criteris únics, estables i consensuats per totes les comunitats autònomes d'ara en endavant, i no poden haver diferents propostes realitzades en situacions de crisi i en les que ni tan sols hi ha un temps raonable per al seu estudi i presentació de propostes alternatives ", ha subratllat.





Igualment, pel que fa als 5 milions d'euros anunciats pel Ministeri per donar suport a l'acollida d'aquests menors, les mateixes fonts consideren que "es produeix una situació tan xocant com que en aquest cas es proposa un repartiment proporcional en funció dels menors acollits , mentre que el 2020 la Comunitat de Madrid va atendre 823 menors estrangers no acompanyats i no va rebre cap tipus de fons de l'Estat ".





Per la seva banda, la vicepresidenta i consellera de Política Social de la Regió de Múrcia, Isabel Franc, ha reclamat aquest dimarts al Govern espanyol "nou milions a l'any" per atendre tots els menors que té en acollida la Comunitat, segons han informat fonts de l'Administració autonòmica en una nota de premsa.





Franco ha fet aquesta petició en el marc del Consell Territorial, en què s'ha acordat que Múrcia acollirà a set menors. Segons ha explicat Franco, "el muntant destinat a la comunitat ascendiria a 157.500 euros: 22.500 detall. Quantitats, totes elles, per cobrir els sis mesos que resten d'aquest 2021".





En el transcurs de la videoconferència, la vicepresidenta ha apuntat que l'estimació del cost anual de l'atenció integral als menors és major al proposat pel Ministeri, "ja que aconseguiria la xifra de 58.000 euros a l'any".





Per tant, considera que "la quantitat total de cada anualitat hauria d'arribar als nou milions d'euros per atendre tots els menors immigrants sota la tutela de la comunitat". A hores d'ara, té tutelats a 144 menors, als quals aviat se sumaran els set procedents de Ceuta.





La Rioja no acollirà tants com els que li corresponien





Per la seva banda, la Rioja, a la qual en principi s'havia assignat l'acollida de 17 menors, finalment acollirà a cinc nenes i nenes procedents de centres de protecció de Ceuta. Segons han precisat, el repartiment inicial, "situava a la comunitat per sobre d'Andalusia o Catalunya, regions amb una població molt superior a la Rioja, o en els mateixos termes que Madrid".





Segons han indicat, des del primer moment, la comunitat autònoma ha manifestat "la seva disponibilitat absoluta" per acollir aquests menors i en la trobada d'aquest matí "s'ha acceptat la proposta de la Rioja i el repartiment d'aquests menors", segons ha informat el govern en un comunicat.





Mentrestant, la consellera de Política Social de la Xunta de Galícia, Fabiola García, ha assegurat aquest dimarts que el Govern gallec treballa ja en com integrar els 20 menors no acompanyats de Ceuta que arribaran a Galícia.





Menor acompanyat - Europa Press





En el marc de la reunió de Consell Territorial de Serveis Socials, la consellera ha ratificat l'anunci del president autonòmic, Alberto Núñez Feijóo, que seran 20 els menors no acompanyats acollits per Galícia.





Preguntada sobre la data d'arribada d'aquests 20 menors no acompanyats i els seus perfils, Fabiola García ha afirmat que per ara la Xunta de Galícia no compta amb resposta a alguna d'aquestes qüestions, però ha assegurat que l a xarxa assistencial gallega compta amb les places i la capacitat suficients per a "atendre i integrar els menors de la millor manera possible".





Cantàbria, terra solidària





Cantàbria també ha confirmat que acollirà a set menors estrangers no acompanyats de Ceuta. Així ho ha dit aquest dimarts, a preguntes de la premsa, la consellera de Polítiques Socials, Ana Belén Álvarez, que ha destacat que "Cantàbria és terra solidària, és terra d'acollir a nens i nenes no acompanyats".





Això és una cosa que s'ha tingut en compte en el criteri de repartiment, ja que el nombre de menors migrants sols que tenen acollits les comunitats autònomes és inversament proporcional al nombre dels que els correspon acollir ara.





També la consellera andalusa d'Igualtat, Polítiques Socials i Conciliació, Rocío Ruiz, va manifestar aquest matí la voluntat d'acord amb el repartiment dels menors i va demanar a Govern central una estratègia nacional, amb un finançament estable, per atendre aquests nens i nenes. Segons ha precisat, en una setmana i mitja han arribat 70 menors a les costes andaluses.





En declaracions a RNE, recollides per Europa Press, ha indicat que aquesta és l'ocasió per establir una estratègia estatal de migració, amb un finançament estable i amb un model d'atenció als menors, no només pel que fa a les necessitats bàsiques, sinó també per a educació, formació i integració social, com s'està desenvolupant a Andalusia des de fa dos anys, segons ha dit.





La que rebrà més nens, la Comunitat Valenciana





D'acord amb el repartiment acordat aquest dimarts a la reunió de Consell Territorial, les CCAA que més menors migrants acolliran són la Comunitat Valenciana, que rebrà 25; la Comunitat de Madrid i Galícia, amb 20 cadascuna.





Els segueixen Castella i Lleó, amb 18; Catalunya, amb 15; Castella-la Manxa, amb 14; Andalusia, amb 13; Astúries, Balears i Extremadura, amb 11 cadascuna; Aragó, amb 9; País Basc, amb 8; Cantàbria i Múrcia, amb 7 cadascuna; Navarra, amb 6, i la Rioja, amb 5.





Segons ha precisat el Ministeri, a la Rioja li corresponia acollir 17 dels 200 menors, però finalment rebrà només a cinc, "donades les seves capacitats actuals". Els restants 12 menors els assumirà solidàriament, en un esforç addicional, la Comunitat Valenciana, que tutelarà a 25 menors, en lloc dels 13 que li corresponien inicialment.