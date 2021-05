El líder del Front Polisario compareixerà el proper 1 de juny davant l'Audiència Nacional

El líder del Front Polisario, Brahim Ghali, ha acceptat comparèixer el proper 1 de juny davant dels jutjats de l'Audiència Nacional, previsiblement per via telemàtica segons han confirmat fonts de Front Polisario.





Brahim Ghali







Ghali haurà de respondre per una querella presentada per una activista sahrauí i per una altra interposada per l'Associació Sahrauí per a la Defensa dels Drets Humans (ASADEDH).





El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha decidit hores abans aquest dimarts no adoptar cap mesura cautelar en relació al líder del Front Polisario per "informacions que hagin aparegut en mitjans de comunicació". Aquesta resposta arriba després que la ASADEDH sol·licités que li retiressin el passaport per evitar la seva sortida d'Espanya.





El magistrat aprofita a més per lliurar exhorto el Jutjat Degà dels d'Instrucció de Logronyo per tal que se li doni trasllat a Ghali de la querella de ASADEDH amb l'objectiu que pugui designar advocat i procurador. Avisa que en cas que no tingui advocat se li assignarà un d'ofici.





Així mateix demana al jutjat degà que li faci arribar la citació per a l'1 de juny i que en el cas que romangués ingressat al centre hospitalari de la Rioja, pugui realitzar-se aquesta diligència via telemàtica --videoconferència--. D'aquesta manera, el magistrat aprofitarà la compareixença de Ghali de l'1 per preguntar-li per les dues querelles vives.





Ghali va ser ingressat el passat 18 d'abril a l'Hospital de Sant Millán-Sant Pere, a la Rioja, amb un quadre greu per dolències derivades de la COVID-19, en un trasllat des d'Algèria que la diplomàcia espanyola va titllar de qüestió humanitària, si bé està en el rerefons de la crisi desencadenada amb el Marroc a la frontera.





La seva estada a Espanya va reactivar una querella presentada per l'activista sahrauí de nacionalitat espanyola Fadel Breica, que l'acusa de delictes de detenció il·legal, tortures i lesa humanitat presumptament comesos el 2019 en els campaments de Tindouf.





Segons el relat de Breica, a l'arribar als assentaments de refugiats sahrauís en aquesta localitat algeriana va ser amenaçat per agents de Front Polisario perquè es fora. Lluny de fer-ho, va organitzar diversos actes de protesta, sent arrestat per militars i traslladat a centres de detenció indeterminats on hauria patit cops i descàrregues elèctriques, entre d'altres pràctiques.





Per aquests fets, Pedraz va acordar prendre declaració a Ghali com a imputat l'1 de juny. Poc temps després, l'instructor de l'Audiència Nacional va admetre una segona querella, presentada per ASADEDH contra Ghali i altres 27 persones pel maltractament a què haurien sotmès a presoners de guerra i als propis ciutadans sahrauís, "especialment" als d'origen espanyol.





ASADESH va reclamar la detenció de Ghali però Pedraz ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades, a causa de l'estat de salut de Ghali i tenint en compte que "no hi ha indicis clars de la seva participació en les conductes recollides en la querella" de l'associació sahrauí.