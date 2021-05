Messi i Laporta arriben a un acord per renovar per dues temporades

La Lliga ja ha acabat i la continuïtat de Leo Messi segueix sent una incògnita al Barça. El seu contracte finalitza el proper 30 de juny i ni el club ni ell mateix o el seu representant -el seu pare, Jorge Messi- han dit res. Així i tot, segons 'El Confidencial', l'argentí i Joan Laporta han arribat a un acord per renovar el seu contracte per dues temporades més.





Leo Messi (EP)





D'aquesta manera, s'allargaria fins a juny de 2023, quan el millor jugador del món ja haurà complert els 35 anys i portarà 18 en el primer equip del FCB.





Laporta va anunciar durant tota la seva campanya electoral que intentaria aconseguir que Messi es quedés. I, després de derrotar a Víctor Font i Toni Freixa, sembla que ho ha aconseguit. El president i Jorge Messi han mantingut diverses converses des de les eleccions. De moment, les condicions econòmiques definitives i els terminis dels pagaments dependran del resultat de l'auditoria que Laporta ha demanat per al club.





Les condicions econòmiques actuals del Barça no permetran a Leo Messi cobrar el que ha estat cobrant els últims anys, tot i que el seu pare s'ha mostrat comprensiu amb la situació i ja va anunciar que li semblava bé cobrar tan sols la meitat de la seva fitxa actual -la seva sou es quedaria en 138 milions d'euros entre fixos i variables. Per això, Laporta ha buscat una alternativa i espera pagar-li el seu nou sou durant 10 anys si Messi segueix vinculat al club després d'abandonar el futbol com a jugador.





Messi ha volat ara a l'Argentina, on a partir del 13 de juny jugarà la Copa Amèrica amb la selecció. El seu grup s'enfrontarà a Bolívia, Uruguai, Xile i Paraguai. "És una Copa Amèrica especial, diferent, pel tema que no hi haurà gent segurament, però tinc moltíssimes ganes d'estar una altra vegada", ha assenyalat Messi.





També el Kun signarà un contracte amb el Barça -el seu acaba també el 30 de juny. "Potser Agüero estigui a prop d'arribar a un acord pel club del meu cor, pel Barcelona", va dir Pep Guardiola fa pocs dies. A més, Guardiola ha assegurat que "jugarà al costat del millor jugador de tots els temps, Messi". Sergio Agüero arribarà a al Barça amb 33 anys.