Una parella russa conviu amb un puma influencer que es diu Messi

@I_am_puma a Instagram





Aleksandr i Maria Dmitriev són una parella de russos que cataloguen d'amor a primera vista el que van sentir per Messi, un puma nascut en un zoològic de mascotes, quan es van trobar amb ell fa uns anys.





En aquell moment l'animal estava en males condicions i necessitava atenció mèdica urgent. Per aquesta raó aquesta parella va decidir comprar-lo, cuidar-lo i adoptar-lo com a mascota. Van ser ells els que van haver d'ensenyar-lo a córrer o saltar. I, pel que fa al seu comportament, Messi és un gat més perquè se l'ha educat com a un animal domèstic.





La família Dmitriev va haver d'adaptar casa seva per poder dur-se a viure amb ells a Messi, que com la resta de cadells que van néixer aquell dia té el nom d'un futbolista famós. Aleksander i Maria van posar bambú a les parets perquè l'animal pogués esgarrapar i van portar un tronc d'arbre perquè Messi pogués enfilar-se.





Encara que el puma té un bon comportament, tots dos saben que això podria canviar perquè a la fi, aquest animal té instint salvatge. No obstant això, mentrestant, gaudeixen de la seva companyia i comparteixen el seu dia a dia en xarxes socials: Messi és tot un influencer que té més de milió i mig de seguidors a Instagram.