Operació 'Kitchen': El Congrés rep demà a l'excomissari Villarejo per interrogar-lo

La comissió d'investigació de Congrés sobre la 'Operació Kitchen' interrogarà aquest dijous al comissari jubilat José Manuel Villarejo, en el que serà la recta final de les compareixences que té programades fins a finals de juny.





Villarejo - Europa Press







Quan la comissió va acordar citar Villarejo el passat mes de gener, aquest encara estava a la presó, però al març va recobrar la llibertat, de manera que podrà assistir presencialment a la Cambra per sotmetre a les preguntes dels comissionats.





El comissari jubilat va deixar la presó d'Estremera tres anys i quatre mesos després de la seva detenció per l'operació 'Tàndem', una de les peces és la relativa a l'operació parapolicial en la qual suposadament va participar i que es va activar des d'Interior per espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas a la recerca de proves comprometedores per a dirigents del partit.





Sessió monogràfica





Tot i que inicialment s'havia estudiat citar per al mateix dia a l'exdirector general de la Policia, Ignacio Cosidó, la comissió va decidir que Villarejo protagonitzés una sessió monogràfica, més quan ell ha expressat públicament la seva voluntat de col·laborar amb la investigació dels diputats.





Això sí, Villarejo ha remès un escrit a al Congrés demanant que la seva compareixença es desenvolupi d'acord amb el "protocol de la Comissió de Secrets" i que se li permeti tenir assegut al seu costat al seu advocat en tot moment.





En l'escrit, l'excomissari al·lega que el contingut de totes el contingut de les notes que va elaborar com "agent d'intel·ligència" a la Policia està considerat "secret" en la llei vigent, de manera que "difícilment" podrà parlar-ne sense que tot sobre ell una altra acusació de 'violació de secrets'.





Per això, sol·licita que el seu testimoni "es realitzi sota el protocol de la Comissió de Secrets". Fonts jurídiques apunten que es refereix a la Comissió de Despeses Reservades i de control d'activitats del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), les reunions són secretes.





Una comissió no creada i un protocol que no consta





Però aquesta comissió no ha arribat a crear-se aquesta legislatura ja que l'elecció dels seus membres, un per grup parlamentari, exigeix unes majories reforçades en el Ple que no es donen. A més, a la Cambra tampoc consta que hi hagi un "procotol" d'aquesta comissió. En tot cas, no és aquest òrgan qui ha citat a Villarejo, sinó la comissió d'investigació de la 'Kitchen', que té acordat que les seves reunions són públiques.





A més d'aquesta reserva, Villarejo reclama que durant tota la seva declaració pugui estar assistit pel seu advocat Antonio José García Cabrera, però no en qualsevol seient de la sala, sinó al seu costat, per poder assessorar davant de cada pregunta que li facin els diputats per les conseqüències que poguessin tenir les seves respostes.





"La seva mera presència a la sala, lluny de l'estrada i separat del compareixent, impediria que complís les funcions d'assistència reconegudes en la llei de compareixences davant comissions d'investigació", assegura.





Evitar-li problemes amb el jutge





En aquest sentit, recorda les conseqüències que el seu testimoni al Congrés pot tenir en la macro causa penal en què està sotmès i la necessitat d'evitar que les seves respostes puguin interpretar-se com detriment a l'autoritat judicial.





En tot cas, el comissari jubilat manté que la seva voluntat és col·laborar amb la comissió d'investigació "per aclarir la veritat dels fets" i com "una oportunitat" per oferir la seva versió.





La taula de la comissió d'investigació, que presideix la socialista Isaura Leal, estudiarà l'escrit de Villarejo i resoldrà abans de la compareixença, però fonts parlamentàries ja descarten que el testimoni vagi a celebrar-se a porta tancada.