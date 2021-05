Álvarez de Toledo veu "immoral" indultar líders del 1-O i anima a manifestar-se en contra

La exportaveu parlamentària del PP al Congrés i diputada per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha qualificat d'"immoral" i "grollerament contraproduent" que el Govern pugui indultar als condemnats pel' Procés 'i ha animat a manifestar al carrer per dir-ho al president de Govern, Pedro Sánchez.





Cayetana Álvarez de Toledo - Arxiu - Europa Press







"Els espanyols hem de dir-li a Pedro Sánchez el que pensem d'ell i els seus indults manifestant-nos amb urgència al carrer", ha assegurat Álvarez de Toledo a un missatge al seu compte oficial de Twitter.







Després que el Tribunal Suprem s'hagi pronunciat en contra d'aquests indults, la diputada del PP ha assenyalat que concedir aquesta mesura de gràcia no és ni "acceptable" ni "solució". Al seu entendre, és "immoral" i "inútil", així com "grollerament contraproduent".





A més, Álvarez de Toledo ha censurat que el cap de l'Executiu, asseguri "cínicament" davant del Ple de Congrés que "hi ha un temps per al càstig i un temps per a la concòrdia". "El que hi ha és un temps per sortir al carrer a manifestar-se contra Pedro Sánchez i els seus immorals i inútils indults. I és ara", ha emfatitzat.





el PP ha descartat en aquest moment manifestacions i sí que ha confirmat que recorrerà davant el Suprem si el Govern concedeix aquests indults.





Des Vox han avançat que convocaran mobilitzacions perquè els espanyols protestin al carrer si l'Executiu de PSOE i Unides Podem, a què titllen de "traïdor", indulta els condemnats pel procés independentista català.