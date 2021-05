El Corte Inglés executa un gran ERO alhora que ofereix 22 nous llocs de treball i llança un operador mòbil

El Corte Inglés acaba de tancar els detalls de la seva ERO. 3.292 treballadors es quedaran sense feina. L'empresa assegura que ha rebut 4.312 d'adhesió voluntària a l'expedient de regulació d'ocupació.









A el mateix temps que ECI es desprèn d'alguns treballadors veterans, el grup manté a l'almenys 22 ofertes de treball obertes. Així pot constar-en el seu propi portal d'ocupació , on hi ha ofertes d'ocupació per a Càceres, Sevilla, Barcelona, Tarragona, Bilbao, La Manga de Mar Menor, Sabadell, Pamplona, Mabella, Badajoz, Valdemoro i altres Localitat s. No hi ha cap oferta a Galícia.





ENCAIX DE BOIXETS

Diumenge 23 va concloure el termini per demanar sumar-se a l'ERO. Com segons la companyia hi ha més sol·licituds que sortides previstes, hi haurà treballadors que puguin seguir treballant malgrat veure presentat la baixa voluntària, que comporta millors condicions que les mínimes que fixa la llei.





La majoria de les sol·licituds, gairebé 3.500, provenen de l'àrea de centres comercials. Ara empresa i patronal han d'encaixar un complicat trencaclosques que pot acabar afectant la productivitat, ja que en principi les sortides previstes en les botigues no arribaven a 2.000. És a dir, hi ha uns 1.500 empleats en els centres comercials que es volen anar més que els empleats que poden sortir mitjançant l'ERO.





LLANÇAMENT D'UN OMV

Les 22 ofertes de treball vigents no són les úniques oportunitats laborals en ECI alhora que executa el seu ERO. Segons informa FASGA, un dels principals sindicats en la cadena, El Corte Inglés està llançant Sweno amb nous estands en els llocs de treball.





"Sweno aglutina línies de negoci que s'implantaran de manera gradual i comprèn la

comercialització d'alarmes (Sicor Alarmes) i venda de serveis de telecomunicacions i energia Sweno ", explica una nota conjunta amb altres sindicats , Fetico, Comissions i UGT.





Sweno és el nou operador mòbil virtual (OMV) que llança el grup en aliança amb MásMóvil, grup que ja opera Pepephone o Yoigo, entre d'altres. En principi, la marca només anava vendre telefonia, però pel que indiquen els sindicats també tractarà de vendre alarmes i serveis d'energia.