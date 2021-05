Mariona Vicens (CaixaBank): "Es pot contemplar el bitcoin per a inversió, no per pagament"

Durant la segona jornada del Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual Summit, s'ha desenvolupat el bloc temàtic "La seguretat com a eix de desenvolupament de les monedes digitals", amb les intervencions de Mariona Vicens, directora d'Innovació i Transformació Digital de CaixaBank, i d'Ángel Luis Quesada, CEO de l'empresa de ciberseguretat Onyze.







Segons la directora d'Innovació i Transformació Digital de CaixaBank, "el model actual no és sostenible per al seu ús massiu per problemes com l'elevat consum energètic; només desenvolupaments de moneda digital centralitzats, com el que ja impulsa el Banc Central de la Xina, serien més adoptables ".





"Tant la normativa com el nombre de sentències existents en moneda digital són encara molt escasses i cal impulsar una unificació legislativa internacional", ha defensat Antonio Pinya, president de l'Audiència Provincial d'Orense, en una taula rodona moderada per Marceliano Gutiérrez, Comissari Principal Honorari de la Policia Nacional.





A continuació, s'ha desenvolupat una taula rodona, moderada per Marceliano Gutiérrez, Comissari Principal Honorari de la Policia Nacional, i on han participat Antoni Pinya, president de l'Audiència Provincial d'Orense, Juan Antonio Rodríguez Álvarez, cap de l'

Departament de Delictes Telemàtics de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, Marlene Álvarez, Cap de Grup adscrita a la Brigada Central de Seguretat Informàtica de la Policia Nacional, Fernando Fernández, cap del Laboratori Forense Digital de la Interpol i Santiago Tellado, Inspector Cap de la Policia Nacional i Analista d'Europol.





En la seva intervenció, Mariona Vicens ha considerat el model actual "insostenible per al seu ús massiu com a mitjà de pagament, només es pot contemplar en productes d'inversió, a causa de problemes com l'elevat consum energètic. Únicament desenvolupaments de moneda digital centralitzats, a l'estil de què ja impulsa el Banc Central de la Xina, serien més adoptables ". Pel que fa a la tasca de CaixaBank, "nosaltres ens estem preparant i desenvolupant capacitats internes, tecnològiques i jurídiques, per poder oferir aquests serveis, i també estem a l'espera del que proposi el BCE i de com es defineixi el paper de les institucions financeres al respecte ".





A la posterior taula rodona, el President de l'Audiència Provincial d'Orense, Antonio Piña, ha valorat com "escassa" l'actual normativa sobre moneda digital, advertint igualment que "encara hi ha molt poques sentències en la matèria. En línies generals, s'haurien d'aplicar gran part de les normes que s'apliquen als diners físics i, a més, cal impulsar una unificació legislativa internacional, perquè si bé és possible rastrejar les operacions a través de diversos països, no sempre es poden perseguir els delictes per igual ".





El moderador de la taula i Comissari Principal Honorari de la Policia Nacional, Marceliano Gutiérrez, ha elogiat "l'indispensable paper de les organitzacions internacionals de policia, davant greus problemes de seguretat com fraus piramidals, atacs de hackers i -potser el més destacable- blanqueig de capitals ". També ha volgut posar en relleu que "seria desitjable habilitar terminis i requisits més àgils que els comuns per a aquest tipus d'investigacions".





"Estem davant d'un model creat per l'anonimat i aquest és el gran problema per poder perseguir delictes, al costat de que països com Rússia intenten crear estats digitals autònoms on acaba la nostra capacitat de rastreig", ha assenyalat Juan Antonio Rodríguez, qui també ha explicat casos concrets d'extorsió i blanqueig en què intervenien de forma directa els pagaments amb criptoactius. En aquesta mateixa línia, Marlene Álvarez ha alertat sobre les "estafes en inversió, que s'han arribat a donar fins i tot en professors universitaris d'economia" així com sobre "el pagament per credencials i dades robats durant el teletreball, donada les mancances en ciberseguretat de moltes empreses ".





"Per millorar la capacitat de recerca dels països, des Interpol hem editat diverses guies destinades, per exemple, a l'anàlisi forense de dispositius digitals de sospitosos, o identificar-ne les claus de recuperació. També en el decomís de moneda digital aconsellem com preparar els wallets on anem a traspassar els actius intervinguts, impedint que els ciberdelinqüents els puguin volverl a recuperar. Tot aquest coneixement i documentació està disponible a la nostra plataforma privada, on els especialistes poden discutir i compartir les seves experiències "ha exposat Fernando Fernández; mentre que, fruit del seu treball en l'Europol, Santiago Tellado ha advertit especialment contra "les plataformes sense intermediaris i altres més avançades en el darkweb, amb un chatbot on fas un pagament virtual en moneda digital, que després resulten impossibles de rastrejar per la policia ". Finalment, també ha reclamat una unificació legislativa internacional, assenyalat que "les actuals diferències regionals a nivell normatiu es fan servir com a debilitats per part dels delinqüents per als seus usos il·lícits".





En una intervenció prèvia a la taula rodona de les Cossos i Forces de Seguretat, Àngel Luis Quesada, CEO de l'empresa de ciberseguretat Onyze, s'ha dimensionat en xifres el sector i els seus problemes de seguretat: "El 2020, s'han robat més de $ 1, 4B en Crypto-Hacks, dins d'un context on el consum dels productes financers descentralitzats ha augmentat un 2.028%, movent més de $ 13.69B en actius. Així mateix, El 2020 s'ha produït un creixement del 538% en 'Crypto-Assets under Management' per part d'inversors institucionals ". Malgrat aquestes xifres, "els projectes a tot el món subestimen la seguretat en els entorns d'actius digitals". En aquest sentit, ha diagnosticat com a grans reptes el desenvolupament de: "solucions de custòdia professionals, així com serveis àgils, flexibles i escalables, que ofereixin cobertura regulatòria completa i siguin plenament integrables amb el món cripto".





Primer Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual Summit





El 1st Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual Summit 2021 és la primera cimera que se celebra al nostre país al voltant del debat sobre les divises digitals, criptoactivos i nou sistema financer, amb tot el que representen pel que fa a innovació, tecnologia, regulació , seguretat i supervisió. El Summit, el Comissari és Aldo Olcese, compta amb el suport de Sevilla i Fibes, Banco Santander, CaixaBank i Minsait (Grup Indra) i la participació de més de 50 experts.





La iniciativa sorgeix davant l'actual evolució de sistema monetari i l'emergència de les divises digitals i els criptoactivos, que es pot qualificar d'històrica i implica des del Banc Central Europeu als bancs centrals nacionals, Govern, Economia i Hisenda, autoritats policials; així com a banca privada, fons d'inversió, moneda digital, assegurances, fintech, Borsa, blockchain, mitjans de pagament, empreses de ciberseguretat, tecnològiques, universitats i escoles de negocis, Internet, digitalització, programari, grans corporacions, entre d'altres.





Amb aquesta trobada, Sevilla continua consolidant-se com a seu del debat sobre la nova economia, tal com ja va fer al desembre de 2020 amb la 1ª edició de l'Space & Industrial Economy 5.0 Sevilla Virtual Summit, o fa tan sols uns dies amb el Summit4Oceans Sevilla Blue Economy Virtual Event.