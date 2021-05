Els humans podrien viure fins als 150 anys, segons un estudi

Segons un estudi d'investigadors dels Estats Units, Rússia i Singapur publicat a la revista Nature Communications, és possible que els humans puguem viure fins als 150 anys o més.





Persona gran - Arxiu -Europa Press





Amb l'objectiu d'identificar una nova mesura d'"edat biològica", i combinant dades d'anàlisi de sang i informació sobre l'exercici físic, l'estudi suggereix que hi ha un aspecte de la longevitat humana que pot ser crucial per assolir el màxima potencial, i que no té a veure amb l'elecció d'un estil de vida o amb malalties.





L'edat biològica és l'edat de les cèl·lules d'un cos, en lloc de la seva edat cronològica. Segons Peter Fedichev, autor principal de l'estudi, investigador de l'Institut de Física i Tecnologia de Moscou i cofundador de l'empresa de longevitat Gero, per augmentar l'esperança de vida és necessari disminuir l'edat biològica en comparació amb l'edat cronològica.





Reunint les dades de les anàlisis de les mostres de sang de 544.398 participants i comparant-los amb dades proveïts per l'ús de rellotges intel·ligents d'un altre grup més petit de persones, l'estudi conclou que l'edat biològica de les persones no es manté constant, sinó que pot disminuir i augmentar amb el temps.





Però, quines són les opcions d'estil de vida que poden marcar la diferència? Bàsicament, intentar no estressar-se. I és que els investigadors expliquen que a mesura que s'envelleix el ritme de recuperació de l'estrès s'alenteix. És a dir, amb els anys, cada vegada es triga més a recuperar el nivell bàsic de resiliència, entesa com la capacitat d'afrontar l'adversitat i els reptes, sortint enfortit.





Així, la resiliència dels individus a l'estrès és la clau per determinar la seva longevitat. "Si no ataca la pèrdua de resiliència, qualsevol intervenció mèdica fracassarà", escriuen els autors de l'estudi.





D'aquesta manera, l'estudi podria tenir un impacte sobre l'abordatge de malalties. Si la medicina avança fins al punt de curar malalties relacionades amb l'envelliment, els investigadors calculen que els éssers humans podrien envellir fins als 150 anys, si no més.





Fedichev i els seus coautors van remarcar que està confirmat que la gent viu més temps si segueix una bona alimentació, fa exercici amb regularitat i té un estatus socioeconòmic alt. Però subratllen que hi ha persones que viuen fins a edats extraordinàries que podrien ser portadores de certs gens que predisposen a la longevitat, i que potser afecten la resiliència. Per als investigadors, si es pot augmentar la resiliència, es podria perllongar la vida molt més.





L'equip d'investigadors ha desenvolupat una aplicació, GeroSense , que pot calcular l'edat biològica utilitzant les dades proporcionades pels usuaris. Esperen poder utilitzar la informació recopilada per mesurar la resiliència i, en última instància, trobar una solució per aturar l'envelliment. Entre els factors que volen analitzar més detingudament hi ha les eleccions d'estil de vida pel que fa a suplements, dietes i marcadors genètics.