Arrimadas, després de les declaracions de Cuixart: "Ara vas i els indultes, Pedro Sánchez"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha cridat l'atenció del president de Govern, Pedro Sánchez, sobre les declaracions que ha fet aquest divendres el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, reiterant que no es penedeix de les accions que va dur a terme durant el procés independentista de 2017. "Ara vas i els indultes, Pedro Sánchez", ha escrit Arrimadas en un missatge a Twitter.





Inés Arrimadas - Arxiu -Europa Press









En una entrevista a RAC1, Cuixart ha defensat el seu paper en el 'Procés', que li ha valgut una condemna de nou anys de presó per un delicte de sedició. "Jo no renuncio a nedi del que vaig fer, a l'exercici de drets fonamentals", ha afirmat, afegint que ni ha demanat l'indult ni ho demanarà perquè no creu que això resolgui la situació de Catalunya. Al final del judici, Cuixart va manifestar: "Tot el que vaig fer, ho tornaria a fer perquè estic convençut que és el que havia de fer".





En el seu compte oficial de Twitter, Cs ha tornat a exigir a Sánchez que "rectifiqui" i asseguri que el Govern no va a perdonar la pena als dotze líders separatistes condemnats pel Tribunal Suprem en el judici per l'1-O i la declaració unilateral d'independència de 2017.





La formació taronja ha repassat les opinions expressades per diversos socialistes destacats en els últims dies sobre aquest assumpte. "Felipe González no ho faria, (Emiliano) García-Page creu que seria una desgràcia, Alfonso Guerra creu que no és legal i (Guillermo) Fernández Vara no vol dependre de nacionalistes. Fins líders històrics i autonòmics de l'PSOE estan en contra dels indults ", ha assenyalat.





"Trair" als constitucionalistes





Per al líder de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, no té "cap sentit" concedir indults "als qui els rebutgen, no es penedeixen i tenen voluntat de reincidir". "L'objectiu de Sánchez és conservar la Moncloa a canvi de trair als constitucionalistes, però ens mobilitzarem per defensar Espanya", ha advertit.





També la vicealcaldessa de Madrid i dirigent de Cs, Begoña Villacís, s'ha dirigit al cap de l'Executiu després de les paraules de Cuixart: "Ho veus, Sánchez? No es conformen amb la nostra humiliació, exigeixen la nostra liquidació com a país".





Per la seva banda, l'eurodiputat i membre de Comitè Permanent del partit, Jordi Cañas, ha censurat "les abraçades de la traïció a l'Estat de dret" --possible al·lusió a l'abraçada entre Cuixart i el líder de PSC i ministre, Miquel Iceta, durant la presa de possessió de Pere Aragonès com a president de la Generalitat-- i ha qualificat la situació de "insuportable".