Islàndia i Espanya seran les economies avançades que més trigaran a sortir de la crisi del Covid-19

Angel Gurria, secretari general de l'OCDE @ep





Espanya serà la segona entre totes les economies avançades que més anys necessitarà per recuperar-se de l'impacte de la crisi de la Covid-19, ja que únicament Islàndia trigarà més temps a tornar al nivell de PIB per càpita previ a la pandèmia, segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).





Segons les projeccions del 'think tank' dels països rics, Espanya necessitarà més de tres anys per tornar al nivell de riquesa per habitant que registrava en el quart trimestre del 2019, per la qual cosa no recuperaria el perdut durant la crisi fins 2023.





D'aquesta manera, Islàndia serà l'única economia avançada que trigarà més que Espanya en tornar al nivell de PIB per càpita de la fi de 2019, amb una estimació una mica per sota dels quatre anys.





Per contra, segons l'OCDE les emergents Xina i Turquia ja van recuperar el nivell preCovid, mentre que Lituània seria la primera economia avançada en haver tornat a la posició registrada a la fi de 2019.





Així mateix, l'organització calcula que Irlanda, Corea de Sud, Rússia o els Estats Units estan tornant ara al nivell del quart trimestre del 2019, mentre que confia que Alemanya ho aconseguirà a finals d'any i altres països de la zona euro com França, Itàlia o Portugal al llarg de 2022.





En general, a l'incloure la situació de les economies emergents, Argentina serà el país que més temps trigarà a sortir de la crisi, amb més de cinc anys d'esforç, seguit de Sud-àfrica, que necessitarà uns cinc anys, així com de l'Aràbia Saudita i Mèxic, que requerirà d'una mica menys de quatre anys.





No obstant això, les últimes previsions de l'OCDE situen Espanya al capdavant de les economies avançades pel que fa a creixement del producte interior brut (PIB) tant en 2021 com en 2022, segons es desprèn de les noves previsions macroeconòmiques que ha publicat aquest dilluns l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) en el seu informe 'Perspectiva Econòmica'.





Les dades de creixement econòmic d'Espanya ja es van publicar la setmana passada, quan l'OCDE va pronosticar que el PIB creixeria un 5,9% el 2021 i un 6,3% en 2021. No obstant això, fins ara no es coneixia la magnitud de les revisions dels pronòstics per a la resta de països.





"La incertesa reduïda portarà a una caiguda acusada de l'estalvi per precaució i donarà suport al consum privat. S'espera que la inversió es recuperi de manera significativa en el segon semestre del 2021 a mesura que milloren les expectatives i els fons europeus proporcionen suport addicional", ha indicat l'OCDE.





Entre les principals economies desenvolupades, només se situen per davant d'Espanya el 2021 Canadà, amb un 6,1% (1,4 punts més que l'estimació anterior); Estats Units, amb un 6,9% (quatre dècimes més); i el Regne Unit, amb un 7,2% (1,9 punts més).





Pel que fa a Europa, Espanya també creixerà més el 2021 que Alemanya, que creixerà un 3,3% (tres dècimes més que l'estimació precedent), França, amb un 5,8% (una dècima menys); i Itàlia, amb un 4,5% (quatre dècimes més).





Per 2022, les previsions publicades per l'OCDE situen Espanya com el país que més creixerà en percentatge. Per darrere se situa Regne Unit, amb una alça del PIB del 5,5% (vuit dècimes més), Alemanya i Itàlia, amb un 4,4% tots dos, el que implica una revisió a l'alça de set i quatre dècimes, respectivament.