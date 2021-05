L'Hospital Quirón Barcelona fa servir el primer robot per cirugies de columna vertebral

L'Hospital Quirónsalud Barcelona ja és el primer centre d'Espanya en comptar en les seves instal·lacions amb la plataforma de guiat robòtic per a columna Mazor X StealthTM Edition, fabricada per Medtronic.





Aquesta nova plataforma pionera combina les eines necessàries per dur a terme la planificació abans de l'operació amb instruments que ajuden i guien el cirurgià durant la mateixa. El resultat és una precisió del 100% en la col·locació d'implants a la columna vertebral.





"Cal tenir en compte que en aquest tipus d'operacions estem treballant molt a prop d'estructures nervioses que són molt sensibles. Per tant, qualsevol petit error mil·limètric pot suposar que el pacient surti amb una lesió neurològica o nerviosa. El robot, en aquest sentit, és molt més exacte perquè ens guia per aquella trajectòria que nosaltres prèviament hem planificat. I això per al pacient, en definitiva, el que vol dir és més seguretat ", explica el Dr. Pablo Clavel, director de l'Institut Clavell de l'Hospital Quirónsalud Barcelona.





El robot Mazor X Stealth (tm) Edition està indicat per a aconseguir una col·locació precisa dels implants que s'utilitzen en cirurgia de columna, tant percutània o mínimament invasiva com oberta. Gràcies a la combinació de programari avançat, tecnologia robòtica i elements de navegació i instrumentació per ajudar a cirurgià, s'aconsegueix una trajectòria precisa i segura en els procediments quirúrgics. Es tracta del segon dispositiu que s'incorpora a Europa. "De moment estem utilitzant aquest nou robot a la col·locació de l'instrumental en cirurgia de columna. A més, estem treballant perquè sigui capaç de fer també altres parts de la cirurgia de columna, com ara la descompressió dels nervis, o fins i tot ajudar-nos en la resecció d'alguns tumors ", apunta el Dr. Pablo Clavel.





Planificació abans de l'operació





Una bona planificació de la intervenció ajuda a prevenir molts dels problemes que puguin sorgir després durant la seva realització. El programari específic que acompanya el robot Mazor XTM permet una planificació exacta de la cirurgia tenint en compte les característiques de cada un dels pacients.





Per a això, la plataforma de planificació permet generar imatges tridimensionals. A través d'un innovador procés, el robot registra i identifica de forma independent cada cos vertebral perquè la planificació de les trajectòries, de la mida i de la col·locació d'implants sigui encara més exacta. "Després dels més de 30 casos que portem, l'experiència ens permet dir que aquest és un sistema que aporta molta més seguretat i exactitud. I de fet està fent que les cirurgies siguin més curtes. Es tracta d'una cirurgia mínimament invasiva, més ràpida i amb menys pèrdua de sang, ja que no hem de fer ferides tan grans. Això fa que la cirurgia sigui molt més segura i ràpida ", explica el Dr. Pablo Clavel.





Guiat durant l'operació i reducció en la radiació





Amb la seva tecnologia exclusiva de navegació, les imatges preoperatòries i el pla realitzat abans de la intervenció es fusionen de forma senzilla i directa amb imatges obtingudes mitjançant escopia o bé mitjançant el TAC intraoperatori O-arm II, que proporciona encara més gran exactitud. "Nosaltres tenim les imatges preoperatòries anteriors a la intervenció. Les introduïm a l'ordinador del robot i dibuixem sobre la pantalla la trajectòria i la mida exactes de la instrumentació que volem col·locar en aquest pacient. El braç robòtic després el que fa és seguir aquesta direcció , aquesta grandària d'implant i aquesta angulació que nosaltres li hem donat. Tot això ens permet aconseguir una exactitud que no tenim amb cap altre sistema ", afegeix el Dr. Clavell.





L'exactitud que proporciona el programari i la presència de càmeres de navegació en el propi robot fan que l'adquisició d'imatges sigui ràpida i senzilla, per la qual cosa és la tecnologia de navegació que treballa amb el mínim de radiació possible. Així, s'aconsegueix una reducció del 97,8% en el temps de fluoroscòpia i un 98,2% de reducció també en la radiació generada en comparació amb una cirurgia convencional.





Un pas més en les operacions mínimament invasives





Els avenços tecnològics dels últims anys han permès el desenvolupament de les cirurgies mínimament invasives. Els cirurgians disposen d'eines que els permeten dur a terme intervencions de gran complexitat a través de petites incisions. Aquesta nova forma d'entendre la cirurgia està ajudant a canviar l'estàndard de les intervencions quirúrgiques. Ja no es tracta només de la col·locació d'un implant de la forma més eficient possible, sinó que es busca que tot el procediment afecti mínimament al pacient, buscant el seu màxim benefici. I les evidències clíniques avalen aquest enfocament de la cirurgia.





D'aquesta manera hi ha estudis que demostren com l'ús d'aquestes plataformes robòtiques en cirurgia mínimament invasiva va aconseguir a reduir en un 27% l'estada hospitalària, en un 48% les taxes derivades de complicacions i fins a un 46% els casos de revisió.