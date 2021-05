Un nou sindicat, Sang Verda, denuncia "amenaces" d'El Corte Inglés per forçar unir-se a l'ERO

La presidenta de SV acusa Fetico i Fasga, els més votats en aquesta i moltes altres cadenes de distribució, de ser sindicats grocs





"La voluntat d'adherir-se l'ERO, ha estat arrencada amb amenaces i coaccions de tota mena, qüestió aquesta que ratlla el delictiu". Aquesta és una de les dures acusacions que llança un nou sindicat, Sang Verda, contra El Corte Inglés, la seva ERO i els altres sindicats signants.





Així figura en la seva primera nota de premsa, publicada pocs dies després de la publicació al BOE de la constitució de Sang Verda . Els promotors de la nova central són Alejandra Elizabeth Jassin Garce, María de Los Angeles Gómez Martínez, Patricia Valent Car i Carlos Pérez Aznar.





Donada la gravetat de les acusacions abocades públicament per Sang Verda, Galiciapress ha demanat la versió de ECI aquesta tarda i l'empresa no ha respost, per ara, a la recent sol·licitud.







Patricia Valent signa una carta oberta com a presidenta de el nou col·lectiu en què assegura que "sóc afiliada a FASGA des de l'any 1986" en què ataca els acords que CCOO, UGT, Fetico i Fasga van signar aquesta primavera per a un ERO. Expedient de Regulació d'Ocupació que s'està saldant amb la sortida de 3.292 empleats mitjançant el que l'empresa diu un "pla de baixes incentivades".





Martínez assegura haver "viscut situacions dantesques, per a mi impensables de l'empresa en la qual he treballat durant 33 anys" a el fil de la implementació dels pactes entre sindicats i companyia. En particular alerta "les pràctiques que tenim acreditades de premsa groga de Fasga i Fetico" que diu denunciaran davant la UE. Fasga i Fetico són els dos sindicats més votats en ECI des de fa dècades i no són centrals de classe, sinó que operen sobretot en el sector de la gran distribució.





La nota de premsa assegura que el l'acord que propicien refereix "és nul de ple dret". SV assegura que el va denunciar als jutjats. La central afirma que ECI ha enganyat alguns treballadors amb les quantitats a cobrar.