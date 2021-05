Simón creu que el "molt lent" descens de la transmissió seguirà així en les pròximes setmanes

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat aquest dilluns el "molt lent" descens de la transmissió i creu que seguirà així en les properes setmanes.





Fernando Simón - Europa Press





El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dilluns, amb dades aportades per les comunitats autònomes, 9.732 nous casos de coronavirus, dels quals 965 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 2.517 registrats el divendres. A més, la incidència continua reduint, situant-se en els 121,75 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 124,34 notificat divendres.





"L'evolució de la transmissió està estabilitzada i se situa en una línia similar a la de les setmanes prèvies. És una evolució lenta però estable i és molt possible que es mantingui en les pròximes setmanes", ha emfatitzat.





Actualment hi ha 4.858 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 1.347 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 387 ingressos i 172 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 3,91 per cent i en les UCI al 13,98 per cent.

En aquest sentit, Simó ha destacat que la reducció de l'ocupació de llits d'hospitals està evolucionant "molt més ràpida" que la dels llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI), on el descens està sent "molt lent".





Les reduccions en aquests indicadors han estat atribuïdes per Simón a la "molt favorable" evolució de la campanya de vacunació contra el coronavirus, la qual està permetent que, tot i que s'estan relaxant algunes mesures, s'estigui produint un descens "suau" de la transmissió.