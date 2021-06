Jorge Sanchís Bordetas admet signar fons reservats sense saber per què, tot i que es desmarca de Kitchen

Jorge Sanchís Bordetas, cap de gabinet de la Secretaria d'Estat de Seguretat amb Francisco Martínez i després també amb José Antonio Nieto, ambdós alts càrrecs del Ministeri de l'Interior amb el PP, ha assegurat aquest dimarts que "en cap moment va sentir parlar sobre 'Kitchen "ni va conèixer al comissari jubilat José Manuel Villarejo. També ha reconegut que "una vegada" va autoritzar fons reservats, però sense conèixer la destinació final d'aquella assignació al no constar en el sistema.





Segons ha explicat davant la comissió 'Kitchen' de Congrés, no va ser testimoni "mai" de cap conversa, ni trucada o reunió en què s'esmentés aquest operatiu investigat a l'Audiència Nacional. També ha revelat que "una vegada" va signar una autorització per disposar de fons reservat s, però sense poder concretar més detalls.





Sanchís Bordetas ha reconegut que era una de les persones amb autorització per a la "signatura mancomunada" que alliberava l'ús de fons reservats, encara que en el sistema "no ve" per endavant a què està assignat aquest càrrec. "No sé si és excés de zel o per un sistema incorrecte", ha comentat.





POTSER EL SISTEMA ÉS MILLORABLE





Sanchís creu que és el mateix sistema que funciona en els últims 25 anys, que obliga a reunir dues de les tres firmes autoritzades en el Ministeri per a disposar d'aquestes despeses reservats. Si és el cas, només va participar una vegada i mai va saber per a què es va destinar es diners. "Li diuen que ferma, i signatura?" , Li han preguntat, "Sense més", ha contestat, admetent que "potser" hi ha un error de funcionament i que el sistema "és millorable".





En l'interrogatori, el PSOE ha qüestionat que no sabés res de 'Kitchen', ni d'oïdes, quan en la seva etapa a la Secretaria d'Estat de Seguretat era un tema que ja ocupava titulars en els mitjans de comunicació i una de les seves funcions va ser elaborar notes informatives d'assessorament. "La veritat és que ho sento", ha dit sobre que li cridés l'atenció seu desconeixement al diputat David Serrada.





L'assessor, que ha reconegut ser amic de Francisco Martínez, ha afegit que no va conèixer personalment el comissari jubilat José Manuel Villarejo i que no va tenir constància de cap reunió a la Secretaria d'Estat en què participés aquest polèmic expolicia, la detenció va originar una macrocausa a l'Audiència Nacional, entre elles la peça 'Kitchen' per sostreure informació sensible a l'extresorer del PP Luis Bárcenas.





Un dels seus caps, Francisco Martínez, ha reconegut aquest dimarts davant la comissió 'Kitchen' que va parlar amb Villarejo i altres comissaris dins d'una relació "estrictament professional", encara que desvinculant del tot de 'Kitchen'. En concret, ha esmentat una primera cita un diumenge de 2012 en un hotel per parlar sobre Ignacio González i, posteriorment, un dinar familiar estant tots dos de vacances a la Costa de Sol.





Aquest antic alt càrrec al Ministeri de l'Interior en l'etapa dels governs de Mariano Rajoy ha assenyalat que tampoc va sentir parlar de cap 'operació Catalunya'. Ha reconegut, però, que va participar al costat de José Antonio Nieto en un dinar de Nadal en què estaven diferents comandaments dels serveis d'informació, entre ells l'imputat Enrique García Castaño.





ES assabentar per la premsa DELS MISSATGES DE MARTÍNEZ





Sobre els missatges de Francisco Martínez que va protocolitzar davant notari i que consten en el sumari de la peça 'Kitchen' per les seves al·lusions a Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, l'antic cap de gabinet a Interior ha assenyalat que només va saber d'aquesta qüestió --de la qual l'ex secretari d'Estat no ha volgut donar detalls en la seva compareixença al Congrés- una vegada que es va publicar a la premsa.





El mateix li passa amb altres qüestions com l'ordinador que suposadament se li va facilitar a Francisco Martínez per seguir les novetats del 'cas Kitchen', segons el relat d'Enrique García Castaño, també investigat en aquesta peça, una qüestió de la qual Sanchís Bordetas ha assenyalat que només va saber a través de la premsa.