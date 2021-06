JUPOL demana major cobertura social per als agents ferits l'1-O

El sindicat policial JUPOL ha qualificat d'inadmissible que el Ministeri del Interior hagi jubilat a tres agents de la Policia Nacional ferits durant l'1-O amb la pensió bàsica per malaltia comuna i no com a baixa en acte de servei, que suposaria 400€ més.





El secretari general de JUPOL, José María García - Europa Press





En una nota de premsa, JUPOL critica la diferència de criteri del Govern d'Espanya, que precisament aquests dies "està anunciant els indults als promotors del Procés", el que va derivar en greus disturbis a Catalunya, i d'altra banda "deixi abandonats a seva sort als agents que es van jugar la vida per tornar l'ordre i la seguretat ciutadana als carrers ".





El sindicat policial condemna l'abandonament de govern, i assegura que resulta encara més estrany quan es té en compte que el quadre d'estrès posttraumàtic d'un dels agents va començar amb la visita del Ministre de l'Interior a l'hospital, amb el propòsit de "fer-se una foto amb els policies ferits ".





JUPOL assegura que les imatges de Fernando Grande-Marlaska visitant als agents ferits durant els disturbis a Barcelona --que van ser divulgades tant per l'executiu a través de les xarxes socials com per la Moncloa en la seva pròpia pàgina web--, no ocultaven la seva identitat, el que "va provocar que fos reconegut pels sectors independentistes, obligant a haver de malvendre el seu habitatge i treure a les seves dues filles menors del col·legi on estudiaven".



El sindicat assegura que va ser aquesta situació la que va generar un quadre d'estrès posttraumàtic per a l'agent, que ha derivat ara en la jubilació anticipada per malaltia comuna, quan consideren que hauria de ser una jubilació per malaltia professional o en acte de servei.







Els disturbis de l'1-O





Després fer-se pública la sentència del Procés, per la qual es condemnava als líders polítics independentistes que van encoratjar el referèndum d'independència a Catalunya, els carrers de Barcelona es van convertir en una batalla campal. Durant els disturbis, tres agents van ser ferits: un va rebre un impacte al cap que va destrossar el seu casc; un altre va ser traslladat inconscient pels seus companys mentre li sagnaven les orelles; i al tercer li van trencar un braç amb una llamborda.





El llavors ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va acudir a Barcelona per interessar-se per la salut dels agents ferits, i aprofitar per prendre unes fotos que van ser ràpidament compartides en les xarxes socials. El mateix ministre, temps després, va condecorar a sis agents amb la medalla al mèrit policial amb distintiu vermell.





Àngel, l'agent que va veure els ossos del seu braç fets miques, va ser acomiadat entre aplaudiments aquesta setmana després de recollir els papers de la seva jubilació a La Corunya. Parlant amb OkDiario, ha assegurat que "ha estat molt dur" i que, als seus 45 anys, pateix molts mals, no té força en el braç i ha perdut mobilitat ".





El Govern s'estalvia 400€





Tot i que les xifres ballen segons el lloc que ocupi l'agent en l'escala policial, de manera general, la jubilació per "malaltia comuna" pot suposar un sou net de 1.700 euros al mes, mentre que la consideració de baixa com a conseqüència de lesions sofertes durant acte de Servei ascendirien a uns 2.100 euros.





Així, l'únic avantatge econòmica per als agents és un increment del 10% sobre el seu sou base: uns 120 euros.