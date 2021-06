La justícia europea retorna la inmunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí

El Tribunal General de la Unió Europea ha decidit paralitzar provisionalment la suspensió de la immunitat europarlamentària de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els seus exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, tots tres amb escó al Parlament europeu per JxCAT.





El vicepresident del Tribunal General de la UE ordena que se suspengui l'execució de les decisions de Parlament "fins que s'adopti l'acte que posi fi a aquest procediment de mesures provisionals", ha informat el tribunal. L'acte definitiu arribarà en una data per determinar després d'haver escoltat els arguments de Parlament europeu, que no els ha presentat encara.





En el pronunciament d'aquest dimecres, el vicepresident del Tribunal europeu apunta que el Parlament encara no ha pogut presentar les seves observacions sobre la demanda de mesures provisionals, de manera que a dia d'avui no és possible determinar si el seu fonament ha quedat prou demostrat.





Afegeix que de resultar fundades, les al·legacions fàctiques i jurídiques dels diputats justifiquen que es mantingui l' 'statu quo' fins que el vicepresident examini més detalladament les al·legacions de les parts i es pronunciï amb caràcter definitiu sobre la demanda de mesures provisionals.





El ple de Parlament europeu va decidir el març passat tramitar els suplicatoris enviats pel Tribunal Suprem perquè els tres polítics independentistes fossin jutjats a Espanya pel seu paper en el 'Procés'.





La defensa Puigdemont, Comín i Ponsatí van recórrer la decisió davant la Justícia europea i van sol·licitar el 26 de maig mesures cautelars per paralitzar la suspensió, amb l'argument que existia "risc real i imminent" de ser detinguts i empresonats, el que els impediria representar als ciutadans durant la resta del seu mandat.