La nova Llei Antifrau no servirà per a controlar els grans patrimonis

El Congrés ha aprovat recentment el projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. No obstant això, des del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha), creuen que "no aconseguirà reduir l'economia submergida".





Per què? Des del sindicats asseguren que el text no incorpora mesures de control perquè s'asseguri la seva aplicació, tal com algunes esmenes rebutjades pretenien, i tot i que l'estratègia Espanya 2050 recollís l'objectiu de rebaixar fins al 10%.





Des Gestha asseguren que comparteixen "el repte de rebaixar el pes de l'economia submergida fins situar-lo, al menys, en nivells similars al dels països més desenvolupats de la UE-8". Però, segons recull Nova Tribuna, per aconseguir aquest objectiu resultaria fonamental l'augment de les competències i responsabilitats dels tècnics d'Hisenda, que necessiten més eines per controlar els grans patrimonis.





Per això, des del sindicat lamenten que aquesta nova llei no contempli aquest aspecte, i asseguren que no tindran més remei que seguir centrant el 75% de les actuacions de control en l'IRPF de particulars i autònoms per descobrir-un deute mitjana de 980 euros, o en el control de contribuents en Mòduls amb un deute mitjana de 667 euros. És a dir, amb els actuals recursos dels tècnics d'Hisenda seguiran sense poder controlar amb garanties a les grans fortunes.





D'altra banda, des de Gestha també rebutgen frontalment que es segueixi limitant les funcions dels tècnics d'Hisenda "en la planificació, coordinació i elaboració dels informes d'auditoria pública i en la signatura dels expedients de fiscalització, reduint l'eficiència i la qualitat de la despesa pública ", afirmen a Nova Tribuna.





Conclouen afirmant que es tracta d'una llei "amb les seves llums i les seves ombres". Entenen que les mesures aplicades són necessàries, però no s'ha contemplat com aplicar-les, de manera que el conjunt del projecte pot acabar resultant inútil per acabar amb l'economia submergida que, per Gestha, és "una xacra econòmica i social".