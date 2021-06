Adeú als "polèmics" blocs de formigó a les terrasses de Barcelona

Els quatre prototips dissenyats: a dalt a l'esquerra, el d'Urbadis Microarquitectura; a dalt a la dreta, el d'Escofet; a baix a l'esquerra, el de Fablab Alberch, i a baix a la dreta, el de Lekustudio Durbanis/ Ajuntament de Barcelona









L'Ajuntament de Barcelona ha començat a retirar els blocs de formigó de les terrasses per implementar-hi noves plataformes. Els primers prototips d’aquests elements ja s’han instal·lat a diversos punts de la ciutat per avaluar el seu funcionament i avançar així cap a la consolidació de les terrasses arran de la pandèmia.





Des que el consistori va engegar el procés de concessió de permisos, ara fa un any, s'han adjudicat 3.668 llicències per a noves terrasses i ampliacions excepcionals que han salvat almenys 1.875 llocs de treball, segons un estudi de la Universitat de Barcelona





L’objectiu és que aquestes noves plataformes puguin passar a ser definitives per donar continuïtat a l’activitat econòmica que generen, que tinguin una estètica de qualitat i un bon encaix amb el paisatge urbà. Així doncs, es deixen enrere els blocs de formigó i pivots grocs utilitzats fins ara.





L’Ajuntament va començar fa uns mesos a desenvolupar conjuntament amb diverses empreses el disseny específic d’una plataforma d’ampliació de vorera per situar-hi les taules i cadires. En concret, s’ha fabricat quatre prototips diferents amb les empreses Urbadis Microarquitectura, Escofet, Fablab Alberch i Lekustudio Durbanis. Són diferents entre ells, però reuneixen unes característiques comunes per tal de dignificar els espais on s’ubiquen les terrasses.





Els mobles són modulars, i per tant adaptables al número de taules i cadires de cada llicència. Les plataformes s’integren fàcilment en els diferents ambients, i es col·locaran de manera prioritària davant del local. Són totalment accessibles des de la vorera, segures, resistents a la intempèrie i de manteniment fàcil. Estan fetes de microformigó, fusta tractada o materials petris i incorporen verd en el perímetre.





Per dur a terme l’avaluació s’ha creat un comitè format per representants polítics i tècnics de l’Ajuntament, el Gremi de Restauració, Foment de les Arts i el Disseny (FAD) i persones usuàries de les plataformes.





Segons el calendari previst, ara es faran les proves i informes pertinents per poder donar llum verda a l' homologació dels dissenys que correspongui, que seran de codi obert i per tant els podrà fabricar qualsevol empresa del sector. Un cop validats i homologats, els dissenys s’incorporaran al recull municipal d’elements urbans per poder iniciar la construcció i instal·lació dels primers mobles definitius durant l’estiu.





Ajuts a la implantació de plataformes





La implantació de les plataformes es farà de manera progressiva, a demanda dels restauradors i a càrrec seu. Les autoritzacions excepcionals de terrasses i ampliacions són vigents fins el 31 de desembre de 2021, de manera que els establiments que les vulguin mantenir en calçada estaran obligats a disposar de plataforma. Hi haurà un període de transició fins el juny de 2022 en què es podrà seguir disposant de les terrasses excepcionals en calçada mentre es fa el pas cap a les definitives.





Per incentivar i facilitar el canvi, l’Ajuntament llançarà al llarg de l’estiu una línia de subvencions a la instal·lació de terrasses en calçada per un valor total de dos milions d’euros. Només s’hi podran acollir els titulars de terrasses i ampliacions en calçada, i s’atorgaran ajuts del 50% i en funció dels requisits de la convocatòria.









Colau va confirmar a Catalunyapress l'eliminació dels blocs de formigó













En la seva cita anual al Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha confirmat a Catalunyapress el "desterrament" progressiu (a partir d'ara i en els propers mesos) dels controvertits (molt perillosos, per a molts collectius) "blocs de formigó New Jersey" installats en les calçades de la ciutat.





En un "L'alcaldessa Respon" telemàtic a la "casa dels periodistes catalans" l'alcaldessa de Barcelona va defensar la seva polèmic "urbanisme tàctic" a la capital catalana que ha avançat "passarà de temporal a progressiu" prenent com a referència l'actual " superilla "de Sant Antoni, la segona en dissenyar després de la de Poblenou, i que" servirà com a model d'èxit, estable i més bonic "per a la resta de la capital catalana.





En el context d'aquesta "revolució" de l'espai públic, l'alcaldessa va confirmar que els blocs de formigó grocs "New Jersey" que van servir durant la desescalada d'estiu per guanyar espai per a vianants i terrasses seran progressivament eliminats. Des d'ara i fins al 2022. L'alcaldessa ha reiterat que, segons ell, aquesta iniciativa "ha servit per conservar milers de treball".





Alimentària i Mobile World Congress