CatalunyaPress T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

La setmana ha començat fort. Aquest dilluns Oriol Junqueras ha reconegut que la via de la independència "unilateral" de Catalunya no funciona i ho feia mentre el President Sánchez demanava a Catalunya que "deixem enrere aquesta política estèril dels uns i els altres i busquem junts un nou nosaltres" i el president Aragonès afirmava que "el govern estatal ha fet passos significatius per solucionar el problema català però que no és normal tenir presos polítics". Us deixem el nostre Butlletí Informatiu-Podcast d'aquest dilluns.













Les 4 notícies del dia