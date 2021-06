El laboratori de Wuhan està en el focus de tot el món des de fa unes setmanes. Si a el principi de la pandèmia la majoria creia que el Covid-19 va saltar d'un animal a un humà, ara cada vegada hi ha més veus que asseguren que la teoria de la fugida d'un laboratori és més plausible.





Segons informa Nature, molts investigadors de malalties infeccioses estan d'acord en que l'escenari més probable és que el virus va evolucionar de forma natural i es va propagar d'un ratpenat directament a una persona o a través d'un animal intermedi. La majoria de les malalties infeccioses emergents comencen amb una propagació de la natura, com es va veure amb el VIH, les epidèmies de grip, els brots de ébola i els coronavirus que van causar l'epidèmia de SARS a partir de 2002 i el brot de síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS) a partir del 2012.





Wuhan @ep





Els ratpenats són portadors coneguts de coronavirus, i els científics han determinat que el genoma de la SARS-CoV-2 és molt similar al del RATG13, un coronavirus que es va trobar per primera vegada en un ratpenat de ferradura (Rhinolophus affinis) a la província de Yunnan, al sud de la Xina, el 2013 3 . Però el genoma de RATG13 és només un 96% idèntic a el de la SARS-CoV-2, el que suggereix que es desconeix un parent més proper de virus, el qual es va transmetre als humans.





De la mateixa manera, altres pistes indiquen que podria haver sorgit d'un laboratori. Tot i que les filtracions de laboratori mai han causat una epidèmia, han donat lloc a petits brots que involucren virus ben documentats. Un exemple rellevant va ocórrer en 2004, quan dos investigadors van ser infectats independentment pel virus que causa la SARS en un laboratori de virologia a Beijing que va estudiar la malaltia. Ells transmeten la infecció a set abans de l'esclat estava continguda.





Quins són els arguments clau per una fuita de laboratori?





Els investigadors podrien haver recol·lectat la SARS-CoV-2 d'un animal i mantenir-lo en el seu laboratori per estudiar-lo, o podrien haver-ho creat mitjançant l'enginyeria de genomes de coronavirus. En aquests escenaris, una persona al laboratori podria haver estat infectada accidental o deliberadament pel virus i després haver-ho transmès a altres persones, el que va provocar la pandèmia. Actualment no hi ha evidència clara que recolzi aquests escenaris, però no són impossibles.





De la mateixa manera, els defensors de la filtració des d'un laboratori sostenen que és sospitós que, gairebé un any i mig després de la pandèmia, el parent més proper de la SARS-CoV-2 encara no s'hagi trobat en un animal. També suggereixen que no és una coincidència que COVID-19 es detectés per primera vegada a Wuhan, on hi ha un laboratori d'alt nivell que estudia els coronavirus, el wiv.







Alguns defensors de les filtracions de laboratori sostenen que el virus conté característiques inusuals i seqüències genètiques que indiquen que va ser dissenyat per humans. I alguns diuen que la SARS-CoV-2 es propaga entre les persones amb tanta facilitat que ha d'haver estat creat amb aquesta intenció. Un altre argument suggereix que la SARS-CoV-2 podria haver-se derivat dels coronavirus trobats en una mina no utilitzada on els investigadors de wiv van recol·lectar mostres de ratpenats entre 2012 i 2015.





És sospitós que cap animal hagi estat identificat com a transmissor de virus als humans?





Les investigacions sobre l'origen del brot solen portar anys i es desconeixen alguns dels culpables. Es van necessitar 14 anys per determinar l'origen de l'epidèmia de SARS, que va començar amb un virus en els ratpenats que es va propagar als humans, probablement a través de les civetes. Fins ara, mai s'ha aïllat un virus de l'Ébola complet d'un animal a la regió on va ocórrer el brot més gran de món entre 2013 i 2016.





Les investigacions de l'origen són complicades perquè els brots entre animals que no són els principals clients d'un virus en particular, com les civetes en el cas de la SARS, sovint són esporàdics. Els investigadors han de trobar l'animal adequat abans que mori o desaparegui la infecció. I fins i tot si l'animal dóna positiu en la prova, els virus que es troben a la saliva, femta o la sang sovint es degraden, el que dificulta la seqüenciació del genoma complet del patogen.





No obstant això, els científics han aconseguit alguns avenços des que va començar la pandèmia. Per exemple, un informe, publicat al servidor de preimpressió bioRxiv el 27 de maig, suggereix que RmYN02, un coronavirus en ratpenats al sud de la Xina, podria estar més relacionat amb la SARS-CoV-2 que el RATG13 amb 4.





Pel que fa a la recerca d'un animal hoste intermedi, el s investigadors a la Xina han provat més de 80.000 animals salvatges i domesticats; cap ha estat positiu per SARS-CoV-2. Però aquest nombre és una petita fracció dels animals de país. Per reduir la recerca, diuen els investigadors, es necessiten més proves estratègiques per aïllar els animals que són més susceptibles a la infecció i aquells que entren en contacte proper amb les persones. També suggereixen l'ús de proves d'anticossos per identificar animals que han estat prèviament infectats amb el virus.





És sospitós que la wiv estigui a Wuhan?





Els laboratoris de virologia tendeixen a especialitzar-se en els virus que els envolten, explica a Nature Vincent Munster, viròleg de Rocky Mountain Laboratories, una divisió dels Instituts Nacionals de Salut, a Hamilton, Montana. El wiv s'especialitza en coronavirus perquè molts s'han trobat a la Xina i els seus voltants.





Munster nomena altres laboratoris que s'enfoquen en malalties virals endèmiques: laboratoris d'influença a Àsia, laboratoris de febre hemorràgica a l'Àfrica i laboratoris de dengue-febre a Amèrica Llatina, per exemple. "Nou de cada deu vegades, quan hi ha un nou brot, trobarà un laboratori que estarà treballant en aquest tipus de virus a prop", diu Munster.





Els investigadors assenyalen que un brot de coronavirus a Wuhan no és sorprenent, perquè és una ciutat de 11 milions de persones en una regió més àmplia on s'han trobat coronavirus. Conté un aeroport, estacions de tren i mercats que venen productes i vida silvestre transportats allà des de tota la regió 5, el que significa que un virus podria ingressar a la ciutat i propagar ràpidament.





Té el virus característiques que suggereixin que va ser creat en un laboratori?





Diversos investigadors han investigat si les característiques de la SARS-CoV-2 indiquen que va ser dissenyat mitjançant bioenginyeria. Un dels primers equips en fer-ho, dirigit per Kristian Andersen, viròleg de Scripps Research a La Jolla, Califòrnia, va determinar que això era "improbable" per algunes raons, inclosa la falta de signatures de manipulació genètica juny. Des de llavors, altres han preguntat si l'enzim furina de virus, una característica que ho ajuda a ingressar a les cèl·lules, provaria que està creat pels humans, perquè la SARS-CoV-2 té aquests enzims, però els seus parents més propers no. No obstant això, molts altres coronavirus tenen llocs de divisió de furina, com els coronavirus que causen els refredats.





¿Els investigadors van recol·lectar SARS-CoV-2 d'una mina?





Els investigadors del wiv van recol·lectar centenars de mostres de ratpenats que reposaven en una mina entre 2012 i 2015, després que diversos miners que hi treballaven es emmalaltissin amb una malaltia respiratòria desconeguda. (E l any passat, els investigadors van informar que les mostres de sang preses dels miners van donar negatiu en anticossos contra la SARS-CoV-2, el que significa que la malaltia probablement no era COVID-19). De tornada a laboratori, els investigadors de wiv van detectar prop de 300 coronavirus al mostres de ratpenats, però van poder obtenir seqüències genòmiques completes o parcials de menys d'una dotzena, i cap de les que es van informar va ser la SARS-CoV-2. Durant la investigació dels orígens dirigida per l'OMS a principis d'aquest any, els investigadors de wiv els van dir als investigadors que van cultivar sol tres coronavirus al laboratori, i cap estava estretament relacionat amb la SARS-CoV-2.





Tot i que els investigadors no van examinar els congeladors del wiv per confirmar aquesta informació, el baix nombre de genomes i cultius no sorprèn els viròlegs. Munster diu que és extremadament difícil extreure coronavirus intactes de mostres de ratpenats. Els nivells de virus tendeixen a ser baixos en els animals i els virus sovint es degraden en la femta, la saliva i les gotes de sang. A més, quan els investigadors volen estudiar o alterar genèticament virus, necessiten mantenir-los vius (o imitadors sintètics d'ells), trobant les cèl·lules animals vives apropiades perquè els virus habitin al laboratori, cosa que pot ser un desafiament.





Per tant, perquè la SARS-CoV-2 provingui d'aquesta mina a la Xina, els investigadors de wiv haurien hagut de superar alguns desafiaments tècnics seriosos, i haurien mantingut la informació en secret durant diversos anys i enganyat els investigadors sobre la investigació dirigida per l'OMS, assenyalen els científics.