Vacunar alhora contra el Covid i la grip és segur

Diversos experts d'universitats d'Estats Units, Austràlia i Regne Unit han realitzat un estudi per comprovar si és segur administrar les vacunes de la grip i del Covid-19 alhora, pensant en aquesta tardor. Els resultats han estat positius, de manera que s'avala la vacunació simultània contra tots dos virus.





L'estudi, que es publicarà en uns dies a la revista científica The Lancet, aporta seguretat de cara a quan arribi el fred. Aquest any les dues vacunes no s'han administrat a la vegada, ja que la de la grip comença a posar-se a l'octubre o novembre i la campanya de vacunació contra el coronavirus va començar al gener. Però és per aquesta tardor quan s'espera que s'hagi de començar a administrar la dosi de recordatori de Pfizer o Moderna a les persones de més risc.





El viròleg Ortiz de Lejarazu ha estat qui ha compartit a través del seu compte de Twitter aquest estudi que es troba en fase de prepubilación. En aquest estudi s'explica que cap farmacèutica ha indicat que estigui contraindicat inocular amb diferència de pocs dies les dues vacunes, mentre que si ho han fet amb un altre tipus de compostos.





I és que no és estrany que hi hagi interferència immunològica quan s'administren dues vacunes diferents. Però aquest estudi en el qual han participat Novavax, la Universitat de Londres o la Universitat d'Oxford demostra que combinar aquestes dues en concret és segur.





Per esbrinar-ho han estudiat a 15.139 persones, entre elles homes i dones no embarassades d'entre 18 i 84 anys, ambdós inclosos. Tots estaven sans o tenien patologies cròniques controlades i molts van rebre les dues vacunes amb tres setmanes de diferència. Després d'aquest estudi van concloure que no hi havia diferències entre els que van rebre de veritat les vacunes i els que van rebre placebo, de manera que barrejar-les és segur.