Els espanyols han de pagar almenys sis impostos per la compra i l'ús del seu cotxe

Els espanyols paguen a l'almenys sis impostos per la compra i ús del seu automòbil, ja que a més de gravar-la adquisició d'un model nou, també cal pagar un altre tipus de tributs per circular o per repostar en una gasolinera.





Tot i que el passat mes de maig el Govern va aprovar un pla que pretén incentivar el canvi cap al cotxe elèctric, que inclouria una revisió dels impostos de matriculació i circulació per una altra classe de taxes que es centrin en l'ús del cotxe, mentre això no passi encara els espanyols han de pagar diversos impostos, que canvien depenent de si es parla d'un cotxe nou o d'ocasió, segons explica Coches.net.





Concessionari de cotxes @ep





Així, al comprar un vehicle nou tot ciutadà ha de pagar un 21% de l'impost sobre el valor afegit (IVA), considerant els automòbils com un producte general i no de primera necessitat. En 2019, l'Estat va recaptar més de 4.877 milions d'euros per aquest concepte.





A més, en el moment de la ADQUISICIÓ també cal desemborsar l'impost de matriculació, que es paga un percentatge en funció del preu i de les emissions de diòxid de carboni (CO2) del model.





Aquest últim ha estat motiu de controvèrsia des que a partir de l'1 de gener patís una pujada automàtica per l'entrada en vigor de la nova normativa d'emissions WLTP. Aquesta legislació és més exigent, el que augmenta en prop d'un 20% les emissions en comparació amb l'anterior mecanisme NEDC, el que ha suposat que molts automòbils que abans no pagaven impost (per trobar-se per sota dels 120 grams de CO2 per quilòmetre ), ara sí que ho han d'abonar.





La taxa d'aquest tribut es divideix en quatre trams impositius -entre un 4,75% i un 14,75% -, estant exempts del seu pagament dels vehicles que no superin els 120 gr / km de CO2. A més, els ciutadans també han de pagar de forma anual l'impost de circulació, que el recapten els ajuntaments.





Un altre dels més criticats és l'impost d'hidrocarburs, que grava el consum de gasolina o dièsel, per exemple, la qual cosa encareix més el seu cost per als conductors.





També hi ha un impost sobre les primes de l'assegurança, que implica pagar un 8% sobre el seu valor cada vegada que es renova aquesta documentació obligatòria per poder circular. I, a més, la inspecció tècnica del vehicle (ITV) disposa d'un impost.





Així mateix, algunes comunitats autònomes també disposen d'altres taxes, com Catalunya que aplica un impost sobre el CO2 als turismes i motocicletes que es paga de forma anual, o també un suplement de 4,8 cèntims per litre de carburant.





VEHICLES D'OCASIÓ





Pel que fa als vehicles d'ocasió, aquests també han de pagar IVA si la transacció la realitza un venedor professional, però només s'aplica en el marge de benefici, que és la diferència entre el preu de compra i el de venda. Si la compravenda es fa entre particulars, no s'aplica IVA.





Un altre impost és el de transaccions patrimonials, que va d'entre un 4% a un 8%, depenent de la comunitat. L'impost de matriculació només es pagaria si s'importa un cotxe des de l'estranger.





Als cotxes de segona mà també els afecten impostos com el d'hidrocarburs, el de circulació, el de la ITV o el de la prima de les assegurances.