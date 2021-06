El Mediterrani s'està tornant tropical

El Mediterrani s'escalfa un 20% més ràpid que la mitjana mundial. El canvi climàtic està produint efectes que aguditzen la greu pressió existent per la sobrepesca, la contaminació, el comerç marítim i el desenvolupament costaner i estan posant en perill al Mediterràni. Per això pel Dia Mundial dels Oceans 2021, WWF ha llançat un nou informe on analitzem sis exemples dels impactes que afecten a aquest mar sobreescalfat.





Onatge a la Mediterrània @ep





Principals impactes del canvi climàtic





La Mediterrània s'està 'tropicalitzant'. Una de les seves conseqüències és l'aparició de noves espècies. A el menys 1.000 espècies invasores han aparegut des de zones més càlides a la Mediterrània desplaçant a les autòctones, una tendència també afavorida per l'intens trànsit marítim de Canal de Suez o l'Estret de Gibraltar.





Mentre, les poblacions de mol·luscos autòctons han decrescut gairebé un 90% en les aigües més orientals de la Mediterrània, espècies com el peix lleó i el peix conill suposen el 80% de les captures a Turquia o Xipre i han transformat bona part dels hàbitats marins .





Les altes temperatures i l'increment en la freqüència i intensitat de les tempestes estan transformant també el fons marí. Les praderies de Posidonia oceanica, les poblacions de gorgònies (corals) i les nacres, entre d'altres, s'han reduït en tota la regió, arribant a extingir-se totalment en algunes zones.





El canvi climàtic a una escala global produeix una acidificació dels mars que ocasiona un debilitament en les estructures d'organismes com el fitoplàncton, els coralls, els mol·luscs o els crustacis. Perdre aquestes espècies completament tindria un impacte dramàtic en tot l'ecosistema marí, ja que proveeixen hàbitats vitals per fòrça espècies i contribueixen de forma significativa a fixar carboni pel clima. Per exemple, la Posidònia oceànica emmagatzema entre un 11 i el 42% de les emissions de diòxid de carboni dels països del Mediterrani.





D'altra banda, assistim a una explosió de meduses al Mediterrani, afavorida per l'escalfament de l'aigua, la contaminació i la progressiva desaparició de depredadors marins, com a conseqüència de la sobrepesca. Aquests impactes tenen, a més, conseqüències sobre els béns i serveis que els mars ens ofereixen, repercutint també en sectors econòmics com el turisme o la pesca, entre d'altres.





Solucions a l'escalfament del Mediterrani





Fins que no s'aconsegueixi una transició ecològica, descarbonitzant l'economia, la millor manera de protegir i conservar els ecosistemes marins davant el canvi climàtic és mantenir uns ecosistemes saludables, en equilibri que tinguin una major capacitat natural per adaptar als canvis.





Les àrees marines protegides, ben gestionades, poden contribuir molt a reduir l'estrès en les poblacions marines. Des del programa d'oceans de WWF treballen en la creació de noves àrees marines protegides.