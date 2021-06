Iberdrola Immobiliària ven Torre Esteve a Barcelona

Iberdrola Immobiliària ha tancat la venda de Torre Esteve a Barcelona al fons alemany KGAL (KGAL Investment Management GmbH & Co.KG).





L'operació s'emmarca en l'estratègia de rotació d'actius que Iberdrola Immobiliària manté amb la seva cartera de patrimoni en renda. De fet, amb la transacció, la companyia culmina un procés de desinversió estratègic d'un actiu immobiliari madur amb gran interès inversor.





Torre Esteve - Iberdrola





Torre Esteve compta amb una superfície bruta llogable de 19.423 m2, distribuïts en 13 plantes d'oficines i planta de locals comercials. En l'actualitat, la Torre es troba totalment ocupada per inquilins de primer nivell, com Laboratoris Esteve i Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya.





KGAL és un gestor d'actius i inversions independent líder amb actius sota gestió de l'entorn de 11.200 milions d'euros i actius sota administració de 4.000 milions d'euros; amb presència en el sector immobiliari, però també en energia i aviació.





Per André Zucker, director gerent de KGAL Investment Management GmbH & Co KG, "Barcelona s'ha convertit en els darrers anys en un pol d'atracció per a empreses tecnològiques i això ha fet que també es torni més atractiva per a nosaltres com a inversor estranger".





En aquest procés, Iberdrola Immobiliària ha comptat amb l'assessorament legal de Garrigues Advocats mentre que KGAL ha comptat amb l'assessorament de Colliers (assessorament immobiliari), Hill International (aspectes tècnics) així com DLA Piper Spain i NOMOS (assessoria legal i fiscal).





Quatre torres a BcnFira District





BcnFira District és el major complex d'oficines en desenvolupament a Barcelona. El parc empresarial, integrat per quatre edificis de nova construcció que sumen un total de 91.100 m2, s'ha convertit en el cor de la nova àrea de negocis al sud de Barcelona, gràcies a la completa ocupació de Torre Esteve i Torre Auditori.





En l'actualitat, Iberdrola Immobiliària comercialitza els seus dues noves torres al parc, Torre Llevant i Torre Ponent, que suposen la segona i última fase d'aquest projecte, amb 48.000 m2.

Situada a l'entrada del nou recinte de la Fira de Barcelona, el projecte immobiliari està dirigit per l'estudi d'arquitectura barceloní Tusquets, Díaz i Associats.





Les torres disposen de qualificació energètica A i certificació BREEAM "Excellent" i WELL "Gold" i destaquen per la seva funcionalitat, sostenibilitat i estalvi energètic, característiques que les converteixen en un centre de negocis sostenible i únic a Barcelona.