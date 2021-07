Silvia Serra: "Les protectores no som el 'low cost' de les botigues d'animals"

Les protectores d'animals, com pràcticament qualsevol sector, s'han vist afectades per la pandèmia del coronavirus. No obstant això, l'impacte que va tenir durant els primers mesos per a elles va ser positiu. "Durant l'inici de la pandèmia, la majoria de municipis van frenar les entrades d'animals a la meitat", comenta a Catalunya Press Silvia Serra, de la Protectora d'Animals de Mataró. En alguns casos, això sí, "es van mantenir", i posa com a exemple Badalona, on "van augmentar lleument".





En el cas de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell varia molt l'estadística si parlem de gossos o si ho fem de gats. La protectora ens va oferir dades exactes: "El 2020 van baixar un 13% l'entrada de gossos, però va augmentar un 32% l'entrada de gats". No obstant això, això es va compensar perquè van augmentar molt més les adopcions de felins: "Pel que fa a les adopcions, el 2020 van pujar un 4% la de gossos i un 24% la de gats".





Les persones, a l'estar tancades a casa i no poder viatjar, no es van veure en la situació d'haver d'abandonar a les seves mascotes perquè els molestessin. Tampoc hi va haver canvis d'habitatges, ni desnonaments, i tot va contribuir a aquesta millora. A més, molts van sentir la necessitat d'adoptar un animal perquè els fes companyia en aquests mesos tan durs.





AMB LA RETIRADA DE LES RESTRICCIONS, LES DADES A LES PROTECTORES EMPITJOREN





No obstant això, la situació va tornar a empitjorar un cop es van relaxar les mesures i es va anar tornant a la vida normal. "Un cop s'han retirat les restriccions hem tornat per desgràcia a la normalitat pel que fa a les recollides al carrer i han augmentat les entrades provinents de serveis socials i desnonaments via judicial. O sigui, pitjor que abans", diu Sílvia Serra.





Per sort, la millora en la situació de les protectores durant els primers mesos de pandèmia fa que encara no es vegin ofegats. "Els refugis es mantenen de moment sense amuntegament, gràcies als mesos d'aturada del confinament i a la gran gestió feta per tot l'equip durant el Covid-19 i ara", assenyalen des de la Protectora de Mataró. No obstant això, Serra alerta: "Ens estem omplint de gossos provinents de situacions de maltractament".





A la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, ens diuen que, si escau, les entrades de gats han augmentat un 44%, tot i que les de gossos segueixen baixes: han disminuït aquest 2021 un 16%. I, pel que fa a les adopcions, en gats han augmentat un 100% però en el cas dels gossos segueixen baixes (un 19% menys que abans), de manera que confirmen també un empitjorament respecte a l'any anterior.





A més, des de la Protectora de Mataró expliquen que l'estiu és la pitjor època de l'any, perquè és quan les persones se'n van de vacances i s'abandonen a més animals. "Estem a les portes de la pitjor temporada de l'any, l'estiu, i en alerta. Les bones adopcions són la nostra esperança ", diu.





ALGUNS ANIMALS TENEN PROBLEMES PER A SER ADOPTATS





Sobre aquest tema, Silvia Serra també ha volgut fer una apreciació i és que aquestes "bones adopcions" depenen molt de l'animal. Per començar, aclareix que molts dels gossos i gats que arriben a les protectores ho fan havent estat maltractats. Per aquesta raó, "molts animals no poden conviure amb altres i són de difícil adopció o estan bloquejats per temes administratius o en estat de residència per ordre de serveis socials". Una cosa que, segons comenta, "ho complica tot".





Però en realitat no és culpa de l'administració, perquè en molts casos, com dèiem, tot està provocat pel dany previ que han fet els ciutadans. A més, hi ha alguns animals que es veuen més afectats que altres.





"Els animals més abandonats són els gossos malalts, els vells i els de raça potencialment perillosa. També els cadells de gat, que arriben cada dia en aquesta temporada perquè la falta d'esterilització segueix present en la nostra societat ".





Aquests cadells, per sort, i també els de gos "són els més adoptats". També "els gossos o gats que són molt afectuosos i dòcils". No obstant això, "els que no ho són ho tenen molt més complicat". Per això, insta la població a reflexionar i a tenir en compte que "als refugis arriben molts animals maltractats que necessiten mesos per poder confiar en els humans".





Per a ella, "això que comentem és una cosa que hauria d'entendre una persona que realment vol adoptar. Que no som el 'low cost' de les botigues d'animals. Som centres on cuidem als animals víctimes d'abusos i d'ignorància humana, on esperem que vagin humans amb cultura d'adopció carregats de paciència, empatia i generositat".