La UGT arriba a un acord per l'ERO i acomiadarà a 21 treballadors

La UGT ha arribat a un acord amb la seva plantilla per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que podia afectar fins a 45 treballadors, segons ha informat el sindicat en un comunicat.

Finalment, el nombre de persones que es quedaran sense feina s'ha reduït a 21.





El sindicat abonarà indemnitzacions econòmiques de 33 dies per any treballat amb un topall de 20 mensualitats. La plantilla ha ratificat per majoria el preacord assolit entre la direcció que encapçala Camil Ros i Matías Carnero, i el comitè d'empresa. Segons l'organització sindical, les sortides seran voluntàries i no traumàtiques.





L'acord també contempla l'obertura d'un període per demanar excedències voluntàries i la proposta mesures d'especial protecció per a collectius vulnerables com el pla social d'acompanyament. Així mateix, el pacte inclou un pla de recol·locació per a les persones afectades.