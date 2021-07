Les compres milionàries dinamiten la sanitat catalana en plena cinquena onada

@EP





La cinquena onada sembla ser una realitat a Catalunya i s'està vivint un moment crític. Durant aquesta setmana, els habitants d'aquesta comunitat autònoma han realitzat al voltant de 60.000 trucades telefòniques als serveis d'emergència. Això suposa un rècord històric en un moment on els hospitals no estan saturats de el tot, però que l'atenció primària està arribant a el límit.





A més, a la crisi sanitària del coronavirus cal afegir el cessament d'Antoni Encinas, cap d'emergències mèdiques, per part de el nou conseller de Salut Josep Maria Argimon amb el qual no tenia bona relació. Des que se li va comunicar a Encinas seu cessament, aquest no ha tornat a aparèixer per la seva despatx.





La realitat és que Argimon no estava per res satisfet amb la gestió que havia dels serveis d'emergències i les decisions que prenia Encinas no eren molt ben vistes. La guerra oberta entre Argimon i Encinas ve de lluny. El SEM va concedir un contracte de 18 milions d'euros a Ferrovial per rastrejar a infectats de covid i, posteriorment, va renovar el contracte en lloc de anul·lar-lo. A més, això comportava l'ampliació de plantilla del 061, però això va quedar en uns pocs treballadors nous.





El contracte sembla que va acabar el dia 31 de gener. De fet els alts càrrecs de la Generalitat, Torra en el seu moment i Pere Aragonès ara, han arribat a assegurar que aquest contracte s'anava a anul·lar, però la realitat és molt més complexa. L'acord amb Ferrovial acabava quan existís la primera vacuna.





ENCINAS VA INSISTIR AMB FERROVIAL



Lluny de trencar aquest contracte, Encinas va tornar a recórrer als serveis d'aquesta empresa per més de 4 milions i mig per al servei d'atenció i gestió de la demanda assignat al Centre Coordinador Sanitari del SEM. I, aquí no acaba tot, ja que es va ampliar el contracte el passat mes de juny per altres 1,3 milions d'euros per ajudar amb l'excés de trucades telefòniques.







Encinas també va comprar hospitals de campanya i va adquirir una flota de cotxes que encara es desconeix la seva funció. I, per acabar de complicar la situació, Encinas va realitzar una altra compra 'rara' d'emergència per valor de mig milió d'euros.





ARGIMON NO ES TALLA TOT I LA SITUACIÓ





Segons ha recollit el Confidencial, des del SEM no ha agradat aquesta decisió. Han informat de la fase 4 està activada i es necessita algú perquè prengui decisions. No obstant això, amb el cessament d'Encinas tot és un caos perquè no arriben a tot.





Un dels problemes que es creuen que ha estat clau a Catalunya és que no s'han discriminat les trucades de covid d'aquelles que arriben per altres motius. Tot acaba arribant a la mateixa centraleta i això fa que se saturi i, per tant, segons diuen les fonts al Confidencial, això representa una sobrecàrrega addicional a el volum de treball.