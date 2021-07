Tornen a casa els evacuats per l'incendi de Castellví de Rosanes

@EP





Els Bombers de la Generalitat han autoritzat la tornada a casa de les persones evacuades per l'incendi forestal de Castellví de Rosanes (Barcelona) --que es va iniciar dimarts a la tarda- donada la "bona evolució" de la situació.





En un comunicat aquest dimecres, els Bombers han concretat que s'han estabilitzat l'incendi per complet a les 21.40 hores després de cremar, segons els Agents Rurals, 195,7 hectàrees --la majoria de vegetació forestal--.





A última hora de la tarda d'aquest dimecres només quedava un 5% de l'incendi per estabilitzar: una àrea de barrancs al costat d'una urbanització per on el foc hauria pogut obrir-se a una zona forestal molt més gran, mentre que el 95% restant ja estava estabilitzat .





Actualment hi ha 84 dotacions terrestres treballant encara que s'aniran retirant vehicles progressivament fins a quedar una dotació de 18 camions, que realitzaran tasques de vigilància durant tota la matinada.





La previsió dels Bombers és que dijous repassaran tot el perímetre amb el suport d'un helicòpter i, si es mantenen les condicions actuals de l'incendi, podrien considerar-controlat a la nit, després de el període "crític de màxima insolació" entre el migdia i les 19 hores.