Plataformes i familiars denuncien l' "incompliment de protocols" i el tracte "cruel" en residències

Moviment de Residències de Catalunya porta mesos denunciant les deficiències en els serveis de cures per a gent gran i demanant responsabilitats pel succeït durant la pandèmia en aquests centres. Centenars de persones grans van morir per Covid-19 al no tenir les cures i la protecció que necessitaven i, encara que això sembla estar més controlat ara -malgrat que continua havent residències amb brots entre personal i interns-, l'actuació d'aquests centres els segueix semblant cruel.





Fàtima Bouzalim, del Moviment de Residències, posa com a exemple davant aquest mitjà de comunicació la història del Francisco. "Aquest home pot veure la seva dona -que viu a la residència Vitalia de Sant Andreu- mitja hora a la setmana" però això, a ell, li sembla massa poc.





Per això en Francisco "va cada matí i cada tarda, tots els dies", fins a la residència. Però s'ha de conformar amb veure a l'Encarna a través d'uns barrots de ferro; ell al carrer i ella asseguda a la seva cadira de rodes a l'altre costat de la reixa. Fins i tot encara que "per problemes de salut no pot aguantar molt de peu".







Aquest home de què ens parla la Fàtima, a més, "està operat de l'espatlla i no pot arrossegar la cadira de rodes" amb la qual es mou la seva dona. Així doncs, no pot treure-la al carrer per "portar-la al parc i seure en un banc".





La Fàtima no entén que des d'aquesta residència "no deixin al Francisco entrar". Li sembla "cruel" que, mentre en altres residències si ho fan, en aquesta "no li posin una cadira a l'entrada per seure al jardí malgrat estar els dos vacunats". Al capdavall, el contacte entre els dos és el mateix si se senten en un banc al carrer o si ho fan en dues cadires al jardí del geriàtric. A més, per a ella la solució és senzilla: "En el pitjor dels casos, li poden posar una mascareta FFP2 i uns guants, però això que estan fent no es pot fer".





FAMILIARS I PLATAFORMES, DESCONTENTS AMB L'ADMINISTRACIÓ





Els pares de la Maribel H.C. viurien una situació similar de no ser per ella. La residència en què es troba la seva mare permet també visites de mitja hora un o dos dies a la setmana. A més, poden treure a la gent gran a passejar al carrer una mica més d'estona altres dies. El seu pare, com també és gran, no podria fer-ho sol. Però afortunadament ella l'acompanya per fer una passejada tots tres i que es puguin veure.





La Maribel diu estar contenta amb la residència -de la qual no ha volgut dir el nom- però no tant amb les administracions i els seus protocols. A més, explica a Catalunya Press que el seu pare fa dos anys i tres mesos que està esperant una plaça per accedir a aquesta residència. Ell vol estar amb la seva dona, viure amb ella. La Maribel assegura que és una situació molt dura per a ells perquè "pensen que no arribaran a estar junts" mai més.





Exactament igual de descontents amb les administracions estan tots els que formen part d'Els Estels Silenciats. Són una plataforma que vol donar veu a les "persones de la tercera edat que viuen en residències i que mereixen viure l'etapa final de la seva vida amb la màxima dignitat, respecte i afectivitat de les persones que més els estimen".





Lola Muñoz, portaveu d'Els Estels Silenciats, diu que ara mateix els casos com els del Francisco són menys freqüents que a l'inici de la pandèmia. El cas del Francisco, a més, es veu agreujat per la seva situació personal. Tal com explica la Lola Muñoz, actualment "tan dràstics" ja no són: en la majoria de residències permeten les visites una o dues vegades a la setmana. Les úniques que estan tancades són aquelles en què hi ha alerta vermella per brot de Covid , que a inicis de juliol eren deu.





Però això no evita que des de la plataforma afirmin que tenen molt "descontentament, enuig i impotència amb tot el que es fa des de les administracions i direccions". La portaveu explica a Catalunya Press que tenen "moltes coses a criticar i reivindicar" perquè no estan "d'acord en com s'estan prenent les decisions en tot el que fa referència als protocols".





Per exemple, relata que "com la gent gran estan majoritàriament vacunats se'ls ha deixat de fer PCRs". I això fa que cada vegada siguin més les residències que han de tancar per brots. Els sanitaris arriben contagiats des de fora i infecten a la gent gran. Però la Lola pensa que, si se'ls fes PCRs periòdicament, podrien prevenir i aïllar l'infectat i no perjudicarien a la resta d'avis privant-los de veure els seus éssers estimats.





Per això i pel descontentament general que tenen amb les administracions s'han llançat fins i tot a demanar signatures. Demanen que es "garanteixi el compliment dels protocols, especialment en permetre facilitar el contacte afectiu i sense distàncies entre residents i familiars".





A més, sol·liciten que es "permetin i es facilitin les visites i les sortides amb els familiars, ja que encara avui hi ha moltíssims obstacles i dificultats en moltes residències".





També volen poder entrar a les seves habitacions i que "s'elabori un pla de desescalada paral·lel a la de la resta de ciutadans". Lola Muñoz assenyala que mentre al carrer es recupera de certa manera la llibertat, en els geriàtrics continua havent moltíssimes restriccions.





Sense anar més lluny, en el grup de Facebook de Els Estels Silenciats els familiars dels ancians expliquen com està la situació a les residències dels seus pares a mitjans de juliol. Una usuària comenta que a la residència dels seus pares només es faran visites a l'interior per part de familiars amb pauta completa de vacunació. Una altra comenta que en la qual està la seva mare només es pot entrar amb test d'antigen ... però que no els hi queden, de manera que no pot accedir-hi ningú.





Pel que diuen, tot i que es creen uns protocols -erronis i inadequats per als familiars- tampoc es compleixen. A cada residència s'actua d'una forma diferent, però la situació en totes elles queda lluny del que la gent gran necessiten.