BNEW reforça la seva aposta per la nova economia

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) impulsa la segona edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrarà del 5 al 8 d'octubre amb un programa ampliat que duplica les temàtiques tractades en la seva primera edició i consolida així el paper del CZFB com a motor de la recuperació i de la nova economia.





La segona edició de BNEW comptarà amb deu verticals que abordaran diferents sectors i temàtiques al voltant dels reptes de futur, amb un focus molt clar en la innovació, el talent i la sostenibilitat. Així, a les cinc temàtiques de 2020 (Logistics, Digital Industry, comerç electrònic, els Economic Zones i Real Estate) se sumaran aquest any cinc noves àrees de caràcter més transversal: Mobility, Sustainable, Talent, Science i City, totes elles sota el denominador comú de la nova economia.





Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, destaca que "es tracta d'una trobada que crea sinergies entre els diferents sectors d'activitat, explorant oportunitats i avançant conjuntament en un entorn col·laboratiu, i que permetrà als seus visitants accedir a tota la innovació i les últimes tendències de cada sector ".





FORMAT HÍBRID I TELEVISAT





Després de l'èxit de la primera edició, l'esdeveniment B2B de caràcter 100% professional manté el seu format híbrid, encara que amb més presència física, sempre que les circumstàncies sanitàries ho permetin.





Així, BNEW compta amb una plataforma única des de la qual els participants de tot el món podran seguir tots els continguts dels diferents verticals, que tindran lloc a platós ubicats en diferents localitzacions de Barcelona i s'emetran de forma simultània. L'any passat es van aconseguir prop de 11.000 registrats de 111 països diferents.





El delegat especial de l'Estat al CZFB assenyala que "BNEW és una mostra de com el Consorci de la Zona Franca de Barcelona actua com a motor de transformació".





La directora general de Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué, afirma que "en aquesta segona edició, seguirem tenint l'oportunitat d'acollir l'esdeveniment en diferents escenaris emblemàtics de Barcelona, una ciutat de gran riquesa cultural i que s'ha convertit en un referent de desenvolupament i innovació econòmica ".





800 SPEAKERS DE PRIMER NIVELL





Una altra novetat que el CZFB ha anunciat respecte a l'edició de l'any 2020 és la previsió d'ampliar el nombre de speakers i passar dels 389 als 800. D'aquesta manera, BNEW es reafirma com un espai de referència on es promou el talent i el desenvolupament de la nova economia en el sector empresarial.





El CZFB com a organitzador de l'esdeveniment compta amb aliances com la de Servihabitat, que enguany repeteix com a patrocinador principal. Iheb Nafaa insisteix que "és essencial comptar amb el nostre sector per poder aconseguir la reactivació plena de l'economia espanyola. Des de la irrupció del Covid-19 i durant els últims mesos, l'immobiliari ha demostrat ser un dels principals motors de l'economia i una peça clau per poder tornar als nivells prepandémics de l'activitat al nostre país ".





Així mateix, el Port de Barcelona també s'ha sumat al CZFB per donar suport al desenvolupament d'un esdeveniment que ja ha creat un precedent en el sector, aportant un gran factor d'innovació.





NETWORKING VIRTUAL





Per potenciar el factor B2B, el CZFB reforça també la seva aposta per BVillage, una eina única on es podran presentar les innovacions de cada empresa a tots els participants i així potenciar les oportunitats de negoci, a més d'ampliar la xarxa de contactes nacionals i internacionals. D'altra banda, també tindrà un focus posat en l'impuls de projectes emprenedors i innovadors que operin en alguna de les seves àrees temàtiques. L'any passat va comptar amb la presència de 52 start-ups, d'entre les que es van guardonar 5 (una de cada sector present en l'esdeveniment) a la primera edició dels premis a la Millor Innovació, i que van ser lliurats pel rei Felip VI i el president de Govern, Pedro Sánchez.

















Així mateix, la utilització de la intel·ligència artificial permetrà que tots els participants comptin amb un llistat de persones afins a les seves necessitats amb els que contactar per connectar de manera directa l'oferta i la demanda.







INSCRIPCIONS GRATUÏTES FINS AL 6 DE SETEMBRE





Ja estan obertes les inscripcions a l'esdeveniment, gratuïtes fins al 6 de setembre. D'aquesta manera, el CZFB vol mostrar el seu compromís amb les empreses i el seu interès per treballar en la reactivació econòmica, confiant en poder arribar a tot tipus d'empreses per ajudar a el teixit empresarial a nivell mundial a afrontar els reptes que planteja la nova economia.









Inscriu-te a BNEW 2021: https://www.bnewbarcelona.com/registration.html