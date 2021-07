Aquest cap de setmana es preveu que el 40% dels llits UCI catalans estaran ocupats per pacients Covid

@EP







Després de dies d'advertències i anuncis, finalment, ha arribat el "pic" de la cinquena onada de covid-19 a Catalunya i sembla ser que ja l'estem deixant enrere. La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, anunciava aquest dijous que s'havia "assolit el pic", i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ho rematava dient que "ja s'havia superat".





Així doncs, l'augment de casos de coronavirus ha arribat ja al seu punt àlgid i està començant a estabilitzar-se, encara que Argimon ha advertit que queden "molts dies de contagi" per l'elevat nombre de casos que ha assolit aquesta cinquena onada.





I és que en la darrera setmana s'han notificat menys casos de covid-19 que el període anterior, però és que els declarats han estat 46.904 i 48.991, respectivament, unes xifres que no s'havien vist en tota la pandèmia -a excepció de la primera onada, els diagnòstics de la qual no es poden comparar-.







"Vindrà molt contagi, moltes persones hauran d'anar als centres sanitaris i malauradament algunes d'elles hauran d'ingressar", ha advertit Argimon en la roda de premsa de Govern d'aquest dijous.







Salut preveu que el nombre de pacients ingressats a planta superi els 2.000 -actualment hi ha 1.938 persones- i els 500 a les UCI -ara n'hi ha 440- el cap de setmana. Tanmateix, el conseller ha preferit no fer prediccions de quantes persones podrien arribar a estar ingressades als hospitals més enllà d'aquest cap de setmana. El nombre de llits UCI que hi ha actualment a Catalunya és de 1.272, segons dades del Ministeri de Sanitat, de forma que els ocupats per covid representarien gairebé el 40% del total.





"Ens queden dies i setmanes de molta tensió al sistema sanitari, a l'atenció primària i als hospitals", ha exposat Argimon, que ha continuat: "500 llits d'UCI en plenes vacances. La situació és de criticitat absoluta. Per això fem una crida a la ciutadania que redueixi al màxim la interacció i la possibilitat de contagis".





ELS CENTRES SANITARIS DESPROGRAMEN L'ACTIVITAT URGENT





El conseller ha confirmat que la majoria de centres sanitaris estan desprogramant activitat no urgent des de fa dies. Tradicionalment en aquestes setmanes, especialment les d'agost, l'activitat quirúrgica als hospitals es redueix molt per vacances, per això, l'afectació és "petita", ha indicat.









Amb tot, aquesta situació se suma a un any i mig de pandèmia amb molta activitat ajornada als centres sanitaris, en operacions, consultes i especialment en diagnòstics. Argimon ha assenyalat que la gran majoria de centres estan denegant permisos als professionals i ha reconegut que si cal s'hauran de "tocar vacances, desgraciadament".





De moment els centres estan intentant mantenir els períodes vacacionals per l'esgotament dels sanitaris des de fa mesos. Tot i això, com anunciava recentment Catalunyapress, hi ha sindicats com Metges de Catalunya, que han denunciat el "pla estiu" del Departament de Salut per compensar la manca de personal durant les vacances, el qual es basa a remunerar les jornades suplementàries (hores extres) o ampliar els contractes per garantir la cobertura assistencial durant els mesos d'estiu, en lloc de contractar més personal.





LA PREOCUPACIÓ PER LA VARIANT DELTA





Pel que fa a la variant delta, que a finals de juny representava un 32% del total de casos a Catalunya segons fonts de Salut, ara preocupa si la seva afectació podria fer variar els protocols actuals, ja que sembla que té un període d'incubació més curt, però el virus dura més.





Argimon, en la seva compareixença, no ha parlat de cap canvi -de moment-. El conseller ha raonat que el que seria més ortodox seria allargar les quarantenes, però la qüestió es troba en el seu compliment i per això s'han de facilitar.





"El problema que tenim amb les quarantenes és que no es compleixen", ha afirmat el titular de Salut. Argimon ha explicat que el 40% de les persones se les salten i ho declaren obertament, de manera que aquest percentatge podria estar infraestimat. El conseller també ha recordat que les persones amb la pauta completa no és necessari que s'aïllin, encara que les vacunes tampoc garanteixen la immunització. Un exemple es troba amb els 1.400 professionals sanitaris que s'han contagiat tot i tenir les dues dosis de la vacuna, ha dit Argimon.