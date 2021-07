Endesa guanya la seva batalla amb els sindicats pel conveni col·lectiu

@EP





El Tribunal Suprem ha ratificat que la decisió adoptada per Endesa de deixar sense efecte els beneficis socials amb el personal passiu va ser ajustada a dret, rebutjant així els recursos que van presentar les representacions sindicals a la taula de negociació deL conveni col·lectiu.

En una sentència de la Sala del Social deL Suprem, l'alt tribunal "confirma i declara la fermesa" de la sentència de març de 2019 de l'Audiència Nacional, desestimant els recursos de CCOO, UGT -que va ser desistit durant la seva tramitació-, SIE i CIG contra l'energètica.





En la sentència, l'alt tribunal reafirma que on no hi ha contracte paral·lel a la vigència d'un conveni no cap la contractualització de les normes col·lectives, "l o que ocorre en el present supòsit en el qual les disposicions d'un conveni col·lectiu, que ha deixat de tenir vigència com a conseqüència del que s'ha acordat per les parts signants, no poden ser portades i incorporades a un inexistent contracte entre les empreses de el grup Endesa i el personal jubilat, de les mateixes o els familiars de treballadors ".





Així, destaca que "l'única font de l'obligació de les empreses de el grup Endesa respecte d'aquestes persones jubilades i familiars i de el correlatiu dret que aquests tenien era una norma jurídica, el IV Conveni Col·lectiu Marc de el grup, mentre va estar vigent".





Per això, estima que la seva desaparició "comporta que aquests drets i obligacions ja no són exigibles atès que no hi ha instrument normatiu o contractual que ho determini".

Fonts de la companyia indiquen que la sentència, "aprovada per la unanimitat de la Sala, acredita que Endesa sempre ha actuat d'acord amb la normativa aplicable".





Així, van valorar "positivament" la sentència, "ja que tanca definitivament un procés llarg". "L'important és que avui Endesa compta amb un conveni integrador i adequat als temps que vivim i a el procés de transició energètica i reconversió industrial que està vivint el sector. Agraïm també a les forces sindicals que amb responsabilitat van recolzar el conveni", han afegit les mateixes fonts.





El conveni, que es va signar en solitari per UGT, va retallar el consum gratuït a un límit de 6.000 quilowatts hora (kWh) / any, en un enfrontament entre sindicats i empresa que es va perllongar per més de dos anys i va portar a un arbitratge de l'exministre de Treball Manuel Pimentel.





En el seu laude es tornava a el personal passiu d'Endesa el dret a recuperar un consum bonificat per l'empresa de fins a 9.000 KW distribuït en dos trams, 6.000 KWh compensats a el 100% i 3.000 KWh addicionals reconeguts al 50% de el preu establert per a la retribució en espècie (APV).





A més, establia en 6.000 KWh el consum bonificat a el 100% per al conjunt de la plantilla d'Endesa. En tots dos casos, la potència màxima bonificada serà de 5,75 kW. A les segones residències se'ls aplicarà el preu APV.