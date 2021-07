La gent gran desenvolupa menys anticossos amb la vacuna que la població jove

@EP





Amb la cinquena onada del coronavirus els hospitals estan tornant a omplir-se. I, encara que molts llits estiguin ocupats per gent jove que encara no ha rebut la pauta de vacunació, en algunes d'elles es troben ancians als quals les vacunes no els han generat els suficients anticossos com per evitar-los la malaltia greu i fins i tot la mort.





Des de l'inici de la campanya de vacunació es va dir que els fàrmacs no tenien un 100% d'eficàcia: Pfizer i Moderna eren les que més aconseguien i aquesta se situava en el 95% aproximadament. Però amb l'arribada de noves variants, sobretot l'índia, aquest percentatge està més avall. Especialment si parlem de gent gran, amb sistemes immunes més afeblits i patologies prèvies.





Ara, un estudi del laboratori de l'Oregon Health & Science University d'Estats Units que s'ha fet públic a la revista Journal of the American Medical Association assenyala que "la gent gran podria ser més susceptibles a les variants que els individus més joves".





Per arribar a aquesta conclusió van analitzar mostres de sang de 50 persones dues setmanes després que se'ls administrés la segona dosi de Pfizer. Al comparar els resultats segons la franja d'edat dels participants en l'estudi, van comprovar que les persones d'entre 20 i 29 anys tenien una resposta d'anticossos set vegades superior a la dels majors de 70 anys. En edats intermèdies, els anticossos no eren tants com els dels 20-29 anys ni tan pocs com els de la gent gran.





ELS EXPERTS BUSQUEN SOLUCIONS





Les vacunes s'han anat administrant al voltant del món per franges d'edat. Els primers a ser inoculats amb els sèrums van ser els majors a inicis d'any i no és fins ara quan s'ha començat a vacunar els més joves. Els ancians sempre han estat els ciutadans més susceptibles a una malaltia greu després de la infecció per coronavirus per això és a ells a qui primer s'havia de protegir.





Ara que s'ha comprovat que les vacunes no els generen tants anticossos a ells pels seus sistemes immunes més afeblits i, a més, que aquesta immunitat va disminuint amb els mesos es pensa en la possibilitat d'aplicar una tercera dosi de la vacuna.





Estats Units va descartar aquesta idea, Israel va començar a fer-ho i Espanya, segons Carolina Darias, també ho farà tot i que encara no se sap quan. A més, ha explicat que la vacunació contra el coronavirus serà anual, de manera que després de la tercera dosi arribarà una quarta i així successivament.





D'altra banda, un grup de científics britànics ha dut a terme un nou estudi en el qual han conclòs que distanciar vuit setmanes les dosis de Pfizer genera més anticossos que completar la pauta en un termini de només 21 dies.