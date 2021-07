El nou decret contra els treballs temporals afectarà més de 300.000 persones

@EP





Les comunitats autònomes sumen més de 531.000 persones exercint com a interí i d'aquestes, gairebé 475.000 ho fan per les conselleries de Sanitat o Educació, les dues grans fonts de la feina pública. I, malgrat això, el procés de regularització de treballadors públics temporals tindrà un gran impacte.





Dins d'aquesta muntanya de dades, es treuen algunes conclusions prou evidents. La primera d'elles és que les dones ocupen 3 de cada 4 treballs temporals. La diferència és molt gran, ja que són 354.000 per tan sols 120.000 homes.





En estar en una situació de crisi sanitària, les plantilles dels centres sanitaris han hagut de ser reforçats i això ha fet que hi hagi 268.741 interins, mentre que en educació hi ha una mica menys, 206.055 concretament.





La intenció de les comunitats autònomes és poder estabilitzar totes aquestes dades, però la realitat és que no és gens senzill. A més, entra en joc el nombre total de persones que hi ha dins de cada comunitat autònoma. Per exemple, a Andalusia hi ha gairebé 95.000 interins, mentre que a Catalunya la xifra baixa fins a poc més dels 63.000.





UN NOU DECRET PER A REDUIR LA TEMPORALITAT DEL SECTOR PÚBLIC





En entrar en joc el nou decret per intentar reduir la temporalitat dels llocs de treball al sector públic, més de 300.000 es veuran afectades, és a dir pràcticament la meitat dels interins que hi ha actualment a Espanya. No obstant això, CCOO també ha volgut aportar la seva visió sobre aquest decret i és que creu que la regularització afectarà prop del mig milió de llocs de treball.





El nou decret que es vol implantar ajudaria al fet que no hi hagi abusos en els contractes temporals. Això vindria a suposar que les posicions vacants es podran complir en un període màxim de 3 anys. I aquesta regulació es començarà a aplicar perquè per al 2024 està previst que Espanya tingui com a màxim un 8% de treballadors temporals en el sector públic.







Perquè tot això pugui a tirar endavant, el PSOE necessita l'aprovació d'Unides Podem i d'ERC, així que el tramitarà com un projecte de llei. La idea que hi ha és que les persones que ja estan fent el seu treball consolidin la plaça que tenen, mentre que per a les vacants canviarà el percentatge. Un 40% anirà destinat a la fase de mèrits i el 60% restant tindrà el seu reflex en l'examen.





Òbviament, amb el gran volum de treballadors interins que hi ha actualment, és pràcticament impossible poder fer que tots consolidin la seva plaça, així que s'ha arribat a un acord. La indemnització serà de 20 dies per any treballat i amb un límit de 12 mensualitats, a més d'entrar en una borsa de treball a part de la resta de candidats.