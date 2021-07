La inversió pública en sanitat ha baixat un 50% just abans de la crisi sanitària del coronavirus

@EP





L'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) ha realitzat càlculs i ha pogut mostrar que la inversió pública en sanitat es va reduir en un 50% en els anys previs a la pandèmia. Les dades disponibles són fins a 2018 i, si es calcula des de 2011, la inversió va baixar un 50,7%. I això arriba en un moment on els valors actius també estaven a la baixa.





"Els prolongats ajustos en la inversió pública s'han reduït, entre altres actius, les dotacions i els equipaments de serveis sanitaris, el que ha agreujat els problemes de congestió hospitalària patits durant la pandèmia,en patir més pressió que altres països propers que compten amb més dotacions", segons sosté l'IVIE en l'informe l'estoc de capital a Espanya i les seves comunitats autònomes.







Una de les principals esperances que tenen els economistes són els fons europeus Next Generation, ja que haurien de suposar una oportunitat. No obstant això, fins ara, la despesa realitzada ha anat baixant cada any i sempre s'ha mantingut molt similar en totes les comunitats autònomes.





Des de l'IVIE han volgut remarcar que, òbviament, aquest descens de la inversió pública ha afectat la pandèmia, però que encara que s'hagués invertit més, el col·lapse ha estat tan gran que només s'haurien retardat els problemes.





Amb les dades que es tenen, en 2020 amb la covid, la inversió total ha baixat un 11,4%. La veritat és que la inversió privada és la que més representa i també la que més va caure, ja que la inversió pública va augmentar un 6,7% durant l'any passat. Però de tota manera, els resultats segueixen sent negatius, ja que el deteriorament dels actius va acabar sent més costós del que es va arribar a invertir.





Arribats a aquest punt, una de les oportunitats més grans que es presenten per a la recuperació són els fons europeus Next Generation i que anirien destinats a pal·liar els efectes del coronavirus. Si ho aconsegueix, els fons públics que es destinin a 2021 podrien estar dedicats a cobrir la baixada de valorar dels equipaments que hi ha actualment.