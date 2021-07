@EP





La selecció espanyola de bàsquet arrenca el seu camí en els Jocs Olímpics. La selecció femenina començarà el seu camí cap a l'or davant Corea del Sud, un rival teòricament inferior, i la masculina ho farà davant el Japó, l'amfitriona dels Jocs Olímpiques que comptaran amb l'avantatge de camp.





Els homes de Sergio Scariolo disputaran el seu primer partit oficial en el torneig a partir de les 14.00 hores. Després d'una preparació molt regular i anant de menys a més, els de Scariolo semblen estar a punt per afrontar el repte d'aconseguir una nova medalla en el que serà, amb gairebé total seguretat, l'últim ball de Pau Gasol amb la selecció.





La mala notícia està en Juancho Hernangómez. L'aler dels Minnesota Timberwolves no ha rebut l'apte per part del seu club i tindrà a veure els Jocs Olímpics des de la grada. Aquest problema a l'espatlla l'ha deixat fora. El seu substitut serà Xabi López Aróstegui que ha completat una gran temporada. És una baixa molt sensible, ja que Juancho dona molta energia a més d'afegir solucions a l'atac, però s'hauran de reposar per superar al Japó.





Espanya arriba com sempre, com una de les grans favorites a les medalles. I s'ho han anat guanyant torneig a torneig estant sempre barallant entre els millors. De fet, en l'últim mundial ja es van proclamar campions contra l'Argentina i volen repetir la gesta.





En el quadre femení Espanya s'enfrontarà en el seu primer partit contra Corea del Sud. Laia Palau ja ha reconegut en roda de premsa que poden ser els seus últims Jocs Olímpics així que també voldrà acomiadar-se amb un bon sabor de boca. Igual que en el quadre masculí, les noies estan entre les favorites a les medalles i per això lluitaran durant tota la ruta que han de seguir pels Jocs.