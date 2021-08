"La Ricarda" tindrà la "mínima afectació" en l'ampliació d'El Prat, segons Puigneró

@EP





El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha assegurat aquest dilluns que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat tindrà la mínima afectació a l'entorn natural de la Ricarda, però no ha aclarit quant s'ampliarà la pista: "Vetllarem perquè sigui el mínim possible i tingui la mínima afectació. Si pot ser, que tingui zero afectació ".





En roda de premsa des de la delegació de la Generalitat a Madrid, ha explicat que ell mateix ha tancat l'acord aquest dilluns al matí en una reunió amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i ha celebrat que finalment " Catalunya tindrà un aeroport intercontinental ".





El vicepresident ha destacat que el Govern ha aconseguit que l'acord incorpori la connexió de l'Aeroport de Barcelona-el Prat amb els de Girona i Reus (Tarragona) a través de trens d'alta velocitat.