Un aeroport "intercontinental" i "mediambiental", segons Puigneró

@EP





El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha assegurat aquest dilluns que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat tindrà la mínima afectació a l'entorn natural de la Ricarda, però no ha aclarit quant s'ampliarà la pista : "Vetllarem perquè l'ampliació sigui la mínim possible i tingui la mínima afectació. i si pot ser, amb zero afectació".





En roda de premsa des de la delegació de la Generalitat a Madrid després de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, ha explicat que ell mateix ha tancat l'acord aquest dilluns al matí en una reunió amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, prèvia a la Comissió Bilateral i ha celebrat que finalment "Catalunya tindrà un aeroport intercontinental".





Puigneró ha garantit que l'acord serà respectuós amb el medi ambient i busca fer l'Aeroport de Barcelona "molt més sostenible que ara" i que tingui menys emissions de CO2, però no ha deixat clar com afectarà en l'entorn natural. El vicepresident ha assegurat que no s'allargarà la pista 500 metres i que aquesta ha estat una exigència de la Generalitat però no ha detallat com es durà a terme l'ampliació de l'aeroport perquè assolir la capacitat de 90 vols per hora.





Segons ell, serà el pla director el que determini el projecte tècnic concret de l'ampliació i ha avisat que haurà de comptar amb l'aval de la Comissió Europea: "Si té l'aval de la Comissió Europa, serà una solució que serà respectuosa amb els criteris ambientals d'aquesta zona ".





En la roda de premsa també s'ha referit a l'acord la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que ha opinat que l'acord respecta un "equilibri des del punt de vista mediambiental".





CONNEXIÓ AMB GIRONA I REUS





El vicepresident ha destacat que el Govern ha aconseguit que l'acord incorpori la connexió de l'Aeroport de Barcelona-el Prat amb els de Girona i Reus (Tarragona) a través de trens d'alta velocitat, que era una "condició sine qua non" per al Executiu català.





Considera que aquest aspecte de l'acord és molt important perquè farà més competitiu el sistema aeroportuari de Catalunya i ha assenyalat que l'objectiu és que la construcció de les estacions d'alta de velocitat de Girona i Reus s'incorporin al pla d'inversions de 2022-2026 perquè abans de 2026 estiguin a punt o "molt avançades".





Puigneró ha vaticinat que la ciutadania celebrarà aquesta ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat perquè creu que és positiu per a Catalunya, ja que permetrà que no calgui fer escala en vols intercontinentals: "Quan has de fer escala perds competitivitat. I per tant, el que venim a fer amb l'acord que hem assolit, és fer de Catalunya un país preparat per als reptes econòmics de segle XXI ".





PISTES SEGREGADES





En un comunicat, Vicepresidència de la Generalitat ha destacat que l'acord "dibuixa un nou model aeroportuari català", ja que, amb la connexió d'alta velocitat, situa els aeroports de Girona i Reus a 30 minuts del de Barcelona.





Segons aquest comunicat, l'acord preveu que el pla director de l'ampliació, que ha de redactar Aena, s'elabori amb criteris ambientals i ha advertit que el Govern "no validarà cap proposta d'actuació proposada per Aena que no hagi estat avalada prèviament per la Comissió Europea ".





El departament encapçalat per Puigneró ha explicat que se superarà la capacitat actual de l'aeroport de 80 operacions per hora respectant el límit de 90 operacions per hora i n o s'incrementarà l'impacte acústic sobre les poblacions de l'entorn.





També ha concretat que el Govern ha aconseguit que es mantingui el règim de pistes segregades, de manera que se seguirà utilitzant la pista llarga per a aterratges i la curta per a enlairaments, però que serà el pla director el que concreta com es porta a terme.





"El nou pla director ha de determinar les actuacions concretes per assolir aquest repte, actuacions que hauran de limitar-se a les dimensions i ubicació que redueixen a la mínima expressió qualsevol afectació a entorns mediambientals protegits, especialment la llacuna de La Ricarda", apunta el comunicat.





Després de l'acord, el Govern central ha d'aprovar el nou Document de regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026 abans del 30 de setembre, que regula les tarifes dels aeroports d'Aena, i després l'Estat redactarà el nou pla director i serà en aquesta fase quan es defineixi la proposta concreta d'ampliació del camp de vol i de la resta d'inversions.





La Conselleria ha avisat que, si aquesta proposta afecta els espais de la Ricarda, "caldria impulsar una consulta prèvia a la UE per validar la possibilitat d'aquesta afectació".