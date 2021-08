Menjar i covid-19: aquests són els nutrients que enforteixen el sistema immune

@EP





Una bona alimentació protegeix. Per fer front a amenaces com bacteris, virus, fongs o paràsits, el sistema immunològic ha evolucionat per incloure una gran varietat de tipus de cèl·lules especialitzades, molècules comunicants i respostes funcionals.





Aquest sistema està sempre actiu, realitzant vigilància, però la seva activitat augmenta si un individu s'infecta. Aquesta major activitat requereix fonts d'energia, substrats per a la biosíntesi i molècules reguladores, que en última instància es deriven de la dieta.





"S'ha demostrat que diverses vitamines (A, B6, B12, àcid fòlic, C, D i E) i oligoelements (zinc, coure, seleni, ferro) tenen un paper clau en el suport a el sistema immunològic humà i en la reducció de l' risc d'infeccions ", assenyala el doctor Philip C Calder en un paper publicat en Nutrition, Prevention & Health de British Medical Journal.





En el seu treball sobre el paper de el sistema immune i la importància de la nutrició per a protegir-se contra la covid-19, el científic de la Universitat de Southampton, Regne Unit, assegura que "també són importants altres nutrients essencials, incloses altres vitamines i oligoelements, aminoàcids i àcids grassos ".





Cadascun dels nutrients esmentats anteriorment té funcions de suport a la defensa antibacteriana i antiviral, però el zinc i el seleni semblen ser particularment importants per a aquest últim: "Sembla prudent que les persones consumeixin quantitats suficients de nutrients essencials per donar suport el seu sistema immunològic i ajudar-los a solucionar els patògens en el cas que s'infectin ".





"La microbiota intestinal juga un paper en l'educació i la regulació de el sistema immunològic. La disbiosi intestinal és una característica de la malaltia que inclou moltes malalties infeccioses i s'ha descrit en covid-19 ", va aclarir.





"Mentre que una dieta saludable pot fer moltes coses, no pot prevenir que un patogen com el coronavirus entri en el seu cos", aclareixen les dietistes Natalie Castro i Lucette Talamàs en un article publicat al Baptist Health South Florida.





"Vostè pot prevenir les infeccions seguint les recomanacions dels Centres Per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA (CDC per les seves sigles en anglès), incloent l'ús d'una màscara facial quan estigui fora de casa, el distanciament social i el rentat adequat i freqüent de les mans ".





No obstant això, reforcen, una dieta saludable proporciona nutrients essencials per enfortir la resposta del seu sistema immunològic per combatre els patògens. Els aliments alts en vitamina A (o betacarotè), vitamina C, vitamina E, vitamina D, antioxidants i altres nutrients mantenen el seu sistema immunològic funcionant de manera òptima ".





D'aquesta manera, recomanen una sèrie d'aliments i nutrients per incorporar a la nostra alimentació:





aliments taronges





"La carbassa, el carbassó, el moniato, les pastanagues i els mànecs són tots rics en betacarotè, el qual s'ha demostrat que ofereix protecció per als pulmons i ajuda amb la immunitat. Les taronges, els espinacs, els tomàquets i el bròquil també són bones fonts de betacarotè ", van descriure.





vitamina D





Es troba en olis de fetge de peix, peixos grassos (salmó, arengada, bacallà, sardines), làctics sencers o descremats fortificats amb vitamina D, rovell d'ou i vísceres. "L'exposició a la llum solar aporta aproximadament el 90% de la vitamina D necessària", explica el doctor Alberto Cormillot en diàleg amb Infobae.





vitamina C





Es troba en altes concentracions en fruites cítriques, kiwi, meló, fruites tropicals (guaiaba, mango, papaia), tomàquet, ají, crucíferes (bròquil, coliflor, cols de Brussel·les), créixens, espinacs, bleda. Convé ingerir aquests vegetals en quantitats generoses per assegurar la cobertura del requeriment diari i evitar els refredats tan típics d'aquestes èpoques. Per ajudar a l'economia es pot triar els vegetals d'estació.





Convé esprémer les fruites cítriques (taronja, aranja, mandarina, llimona, Kinoto, bergamota) immediatament abans de prendre el suc per aprofitar tota la vitamina C, que es va perdent al contacte amb la llum i l'aire. També és millor cuinar els vegetals a el vapor, amb el mínim d'aigua i durant el menor temps possible: això redueix la pèrdua de vitamina C que es produeix durant la cocció. Es recomana menjar almenys tres fruites a el dia, una d'elles, cítrica.





zinc





Es troba en ous, cereals integrals, germen de blat, llevat de cervesa, mariscs, peixos, carns vermelles i d'au, fetge i fruites seques. "El zinc no només ajuda a el sistema immunològic a combatre els bacteris i els virus invasors, però també ajuda a curar les ferides i és important per mantenir els sentits de el gust i l'olfacte", asseguren les expertes.





probiòtics





Són microorganismes vius (bifidobacteris i lactobacils) que generen anticossos a l'intestí i milloren l'estat immunològic de el sistema digestiu, la mucosa dels bronquis i les glàndules mamàries. Els probiòtics més comuns s'ingereixen en productes lactis fermentats com els iogurts.





Els prebiòtics són fibres vegetals especialitzades. Actuen com a fertilitzants que estimulen el creixement de bacteris sanes a l'intestí. Es troben en el blat, l'all, la ceba, els espàrrecs, el porro i la remolatxa.





En temps de pandèmia i de vacunació, a més, "comptar amb un sistema immune que treballa adequadament ajuda també a treure el màxim profit de les vacunes". Així ho va explicar el metge especialista en Nutrició, Silvio Schraier (MN 57.648), per a qui "en contextos com el de l'actual pandèmia de covid -19, conèixer de quina manera és possible enfortir el sistema immunològic cobra més rellevància que mai".