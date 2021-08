El dilema que ha d'afrontar la família Messi amb la seva marxa del FC Barcelona

@EP





Leo Messi fa diversos mesos que va intentant sortir del Barcelona. Ja va comunicar, a través d'un burofax, que volia abandonar l'equip blaugrana, però des del conjunt català es van negar a deixar marxar a la seva gran estrella. A causa de la pandèmia, el tard que va acabar la lliga i per qüestions legals, el Barcelona va aconseguir retenir Lionel Messi un any més. De fet, aquest episodi va deixar bastant marca en la família Messi que no volia abandonar Barcelona.





Des del primer moment la família Messi ha viscut a Barcelona i han format aquí la seva vida al costat dels seus fills. El crac argentí va arribar a la capital catalana amb 13 anys i, des de llavors ha viscut aquí amb Antonela Roccuzo, la seva esposa. No obstant això, la diferència amb l'any passat és palpable, ja que ara Messi no volia abandonar el vaixell blaugrana i s'ha vist obligat a fer-ho.





Una de les principals preocupacions que tenen els Messi està en els seus fills. Els 3 han nascut a Catalunya i un canvi de País, encara que sigui a França, seria un canvi molt brusc per a ells. De fet Messi va parlar després de l'embolic del burofax i ja va confessar que Thiago, el més gran dels fills, li va dir que no volia anar-se'n de Barcelona.





La realitat és que el canvi de vida, en l'àmbit personal, serà dràstic i dur. No obstant això, en l'àmbit esportiu al PSG jugarà amb grans jugadors i on podrà lluitar per endur-se de nou la Lliga de Campions. Aquest hauria estat una de les raons per les quals Messi volia anar-se'n durant l'any passat i és per això pel que el sedueix l'oferta parisenca.









Per sort, Messi té grans amics a París com Verrati, Di María, Neymar o Parets i Antonela també té una gran amistat amb totes elles. El crac argentí va viure una cursa atípica, quedant-se durant tota la seva carrera en el mateix equip i intentant acabar la seva carrera al club on va debutar.





Els canvis culturals seran nous per a una família que ha estat sempre a Barcelona, però el patiran també els seus fills i s'hauran assegut per explicar-los la nova situació. I en aquest cas, els milions que pugui guanyar Leo Messi com a jugador del club parisenc no seran cap solució als problemes que tindrà la seva família per adaptar-se a un entorn tan diferent del qual tenien.





"Jo vull viure a Barcelona i estar dins del club d'alguna manera quan em retiri. És una història d'amor des de molt petitó amb el club i la ciutat. Acabi com acabi, no s'ha de tacar tot el que va suposar la meva carrera. Sempre tot se supera i ja veurem al final", va dir Leo l'any passat.







Això el dia d'avui ja és impossible. La cursa de Messi no acabarà a Barcelona, però el que és segur és que Messi voldrà tornar a la capital catalana quan es retiri.