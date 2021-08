Els viatges de l'Imserso comencen una guerra entre el sector hoteler i el Govern

@EP





Les noves condicions dels viatges de l'Imserso no han agradat gens al sector hoteler. Des de les patronals han considerat inassumibles les condicions aprovades per l'Institut per accedir a l'adjudicació del programa i més tenint en compte la crisi tan gran que està patint el sector per la pandèmia. De fet, l'associació hotelera Hosbec ha demanat mesures cautelars per intentar aturar de manera provisional aquestes noves condicions.





El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha decidit acceptar aquesta mesura cautelar, així que la iniciativa ha quedat en l'aire a tan sols dos mesos que arrenquin els viatges. Per això, el Tribunal haurà de pronunciar-se durant el mes d'agost. Això suposarà que o bé el suspendrà o si manté el programa de vacances com estava previst.





A aquesta mesura de pressió també s'ha afegit l'hotelera Cehat, que no ha demanat cautelars, però sí que es modifiquin els requisits del programa. Des de l'hotelera es considera que perjudiquen de manera directa al sector en un moment molt complicat per a ells. És més, tant Cehat com Hosbec han afirmat de manera rotunda que amb aquestes noves condicions dels hotels estarien obligats a treballar amb pèrdues.





Els preus que es volen imposar per persona i dia per tot inclòs està en els 20 euros, mentre que als hotels la realitat està entre 27 i 33 euros, cosa que, sens dubte, tan sols els portaria pèrdues. Cehat ha volgut pronunciar-se i l'ha marcat com un programa deficitari per als hotels, així que demanen que es corregeixin les condicions que estan establertes per arribar a nous acords.





A la queixa dels hotels també s'han sumat les agències de viatge, que estan preocupades perquè segons ha comentat el president de l'associació d'agències de viatge Acave, la convocatòria d'aquest any ha estat un despropòsit. El programa ha començat tard i això no ha permès que tothom s'organitzi amb el temps necessari. A més del temps, l'agència de viatges es queixa de la reducció de les places oferides, ja que tan sols seran 816.000, el que representa una reducció del 13%.





Malgrat tot, el Ministeri de Drets Socials ha assegurat que el programa continua endavant, ja que no és la primera vegada que hi ha una confrontació entre les dues parts perquè es recorren les condicions. Estan bastant segurs, ja que en 2019, l'últim precedent, el recurs presentat va ser desestimat.





El Govern està intentant recuperar els viatges de l'Imserso. Un 54% de les places estan a costa de la península, un 28% repartit entre Balears i Canàries i el 18% restant està destinat a turisme d'interior.