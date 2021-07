Ja es pot reservar plaça per als viatges de l'Imserso

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres l'ordre que recull la convocatòria de 816.029 places de l'Imserso per 6.123.000 d'estades, que s'iniciarà durant el període comprès entre el mes d'octubre de 2021 i el mes de juny de 2022 .





El programa de l'Imserso es desenvoluparà per torns que agrupen les persones usuàries amb el mateix origen, destí i dates. Els torns, que podran tenir una durada des de 4 dies (3 pernoctacions) fins a 10 dies (9 pernoctacions), es realitzaran en règim de pensió completa, excepte en els viatges a capitals de província el règim serà de mitja pensió.





El termini de presentació de sol·licituds per als viatges de l'Imserso per a la temporada 2021/2022 comença aquest dijous i finalitzarà el dia 30 de juliol de 2021.





Per destinacions de viatge, el s viatges de l'Imserso tindran lloc a la zona de costa peninsular, amb estades de deu i vuit dies a Catalunya, Andalusia, la Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana; la zona costa insular, amb estades de deu i vuit dies a Canàries i Baleraes; mentre que els viatges de turisme d'interior comptaran amb estades de quatre, cinc i sis dies.





Les places per zones es repartiran de la següent manera: 443.887 per a la costa peninsular, 230.039 per a la costa insular, 142.103 per a turisme d'interior i 137.475 per a turisme de natura.





A més, es mantenen els preus fixats per a les persones usuàries amb l'increment mitjà de les pensions (0,9%), segons indica el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.





Els serveis que ofereix el programa són allotjaments en règim de pensió completa, en habitació doble a compartir en hotels seleccionats per l'Imserso que disposin de zones comunes accessibles, transport d'anada i tornada en el mitjà de transport programat, pòlissa d'assegurances col·lectiva, servei de medicina general i programa d'animació social i cultural.





280 MILIONS D'EUROS





El nombre de places inicial s'incrementarà depenent del resultat de l'adjudicació a les operadores dels viatges, de manera que la baixada en les ofertes es pugui traduir en increment de les places oferides. El volum econòmic per campanya s'aproparà als 280 milions d'euros, segons afegeixen.





D'altra banda, atenent les demandes d'hotels i agències de viatges, el Ministeri informa que s'han incrementat els imports mínims per al càlcul de licitació, millorant a més l'índex de sostenibilitat de les instal·lacions dimensionades per a l'ocupació en temporada alta. Això afecta, segons precisa, a uns 350 establiments hotelers, i s'estima que manté uns 12.000 llocs de treball directes i 85.000 indirectes.





En aquest sentit, les empreses adjudicatàries es comprometen al fet que, com a conseqüència de l'execució del programa per a cada temporada i en les zones de destinació corresponents, es produeixi la contractació o el manteniment de 1.000 llocs de treball nets per cada 7.500 estades hoteleres diàries.





MESURES SANITÀRIES





Pel director de l'Imserso, Luis Panxa, la reactivació d'aquests viatges "és la millor notícia per a la gent gran, com a indicador de normalitat, ja que suposa la represa de la vida quotidiana".





L'escenari temporal de represa coincidirà amb l'inici habitual d'aquests programes, l'octubre de 2021, i s'incorporaran mesures i protocols per evitar el contagi per Covid en transports, allotjaments i activitats: neteja i desinfecció, control d'accessos i aforaments, etcètera.





Aquest aspecte, sempre lligat al que determinin les autoritats sanitàries en cada moment i territori, estarà dirigit a evitar situacions de risc de transmissió del Covid-19.