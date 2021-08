El FC Barcelona comença la seva era post-Messi davant la Reial Societat

@EP





El nou FC Barcelona, ja sense Leo Messi, es presenta en societat. L'equip dirigit per Ronald Koeman afronta per primera vegada en 17 anys una temporada sense la seva màxima estrella. I ho fa rebent a la Reial Societat i amb públic a les grades. Per primera vegada en molts mesos al Camp Nou tornarà a rebre als seus aficionats.





No obstant això, hi ha bones notícies en aquest inici de temporada per al Barcelona. La rebaixa de sou de Gerard Piqué fa escasses hores ha permès el club inscriure als nous fitxatges, segons ha comunicat el club. No obstant això, la Lliga ha acalarat que els jugadors encara no han estat inscrits i que estan revisant la documentació que ha aportat el Barça.





"Sabem la situació econòmica i el club necessita ajuda en tots els sentits. És molt important i cal destacar l'actitud de Gerard, Roberto, Alba, Busi ... Fa molts anys que són aquí i volen ajudar a club i demostren que són gent de casa", ha comentat Koeman a la roda de premsa prèvia a la trobada.







UNA PRETEMPORADA POSITIVA, PERÒ SEGUEIX ESPERANT FITXATGES





Les sensacions de l'equip de Koeman durant tota la pretemporada han estat molt bones. 4 victòries i una única derrota en els seus 5 partits disputats. Però són només números de partits de preparació, el que sí que té al tècnic molt content és la manera de jugar de l'equip i el treball que s'està realitzant.





Sobretot el 0-3 a Stuttgart i el 3-0 a la Juventes en el trofeu Joan Gamper van ser grans resultats amb un joc molt vistós i amb moltes ocasions. No obstant això, la realitat és que Koeman creu que la plantilla es queda una mica curta. "El que tenim davant és curtet. Ens convé fitxar un davanter, però tot depèn de si podem fitxar", ha comentat.





A la parcel·la central de camp, Frenkie de Jong arriba una mica tocat, Pedri ve d'una temporada molt intensa amb més de 70 partits disputats i Gavi haurà de jugar amb màscara. Malgrat això, en principi tots estaran a disposició del tècnic holandès per al partit davant la Reial Societat.





LA REAL ARRIBA AMB GANES





La Reial Societat va ser una de les grans sorpreses durant tota la temporada passada. Van desplegar un joc molt vistós de la mà d'Odegaard, Oyarzábal i Merino. Però la realitat és que el noruec ja no hi és i Oyarzábal i Merino van arribar fa pocs dies dels Jocs Olímpics de Tòquio. Malgrat això, la Reial Societat sempre és un equip molt perillós i posarà a prova la fortalesa del nou Barcelona.





Els números de la Reial Societat han estat també dispars durant la pretemporada. 4 victòries i 2 derrotes, però amb tres jugadors claus que estaven en els Jocs Olímpics com Zubimendi, Merino o Oyarzábal. Amb ells, el conjunt d'Imanol hauria de fer un salt de qualitat i qui sap si posar-li les coses complicades al nou Barcelona de Ronald Koeman.