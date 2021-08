La despesa en pensions es veurà incrementat en 2.800 milions d'euros a causa de la inflació

@EP





La inflació a Espanya se segueix a l'alça. Al juliol s'ha tancat amb un 2,9% i això supera en un 2% les previsions que tenien des del Govern per al conjunt de l'any. A més a més, aquesta xifra suposa que és la més alta des de febrer de 2017. Amb la previsió que hi havia, Pedro Sánchez va decidir incrementar les pensions al gener, així que per a l'any que ve hauran de pujar aquestes prestacions.





Les dades de despeses en pensions són força elevats. Actualment superen els 10.000 milions d'euros mensuals, però la inflació va fer que el 2022 aquesta xifra s'hagi d'incrementar en 2.800 milions d'euros. Aquesta pujada es deu al fet que hauran de pagar als pensionistes la diferència entre la pujada de gener de 2021 i la inflació real.





En un primer moment, aquest sistema es va imposar per acabar amb la reforma posada per Mariano Rajoy. No obstant això, Pedro Sánchez ha tornat a el sistema anterior que uneix la pujada de les previsions de la inflació. Si a finals d'any és inferior, els pensionistes guanyarien en poder adquisitiu.





Amb aquest sistema, el Govern es veurà obligat a incrementar la despesa en pensions en 2.800 milions d'euros al gener. Com és lògic, això sumarà dos punts al dèficit públic i també incrementarà la despesa de les arques públiques. Aquest augment de les pensions deixa una mica en dubte el futur de el sistema, que ja està sent debatut pels partits polítics.





És cert que la xifra d'inflació s'està mantenint estable des de febrer de 2017, però alguns experts ja han explicat que durant la segona meitat de l'any l'IPC hauria d'anar a la baixa. No obstant això, la pujada del preu de la llum fins a màxims històrics i el preu del gas podrien indicar que la inflació no es reduirà tant com esperen els experts.







En principi, els economistes de Funcas creuen que Espanya tindrà un IPC a final d'any que estarà al voltant del 3,4%. No obstant això, des de BBVA les previsions són més optimistes i esperen que l'IPC a final d'any se situï en un 2,6%.