Els Estats Units mana evacuar la seva Ambaixada a l'Afganistan davant el ràpid avanç dels talibans

Els Estats Units ha manat evacuar l'Ambaixada a l'Afganistan. Aquest era un moviment que ja tenien previst, però la velocitat de l'avanç dels talibans ha obligat a fer-se molt abans del planificat.





Els talibans han controlat durant la matinada de diumenge la ciutat de Jalalabad. A la ciutat no hi ha hagut cap combat i han cedit la província després d'haver negociat amb els líders tribals, segons ha informat EFE. Aquest moviment fa que els talibans tinguin controlat gran part de país i es fan amb una de les ciutats més grans.





Altres de les ciutats que van caure durant el dissabte a la nit va ser la de Nilli. Una altra província que va caure sense combatre. Els ciutadans van evacuar la ciutat i els talibans ja controlen la zona tal com ha informat l'agència EFE.





L'avanç dels talibans per tot l'Afganistan està sent molt ràpid, fins i tot més del que s'esperava. El mateix portaveu dels talibans va confirmar en un missatge que les ciutats de Nilli, Jalalabad i Gardiz ja estan baixant control. Amb la caiguda d'aquestes tres ciutats ja són 23 capitals regionals les que han pogut capturar en els últims dies.





Amb l'abandonament de la zona de l'OTAN i de les tropes dels Estats Units, els talibans han aprofitat per augmentar la violència que estan emprant per aconseguir el control de gran part de país. Durant els últims tres mesos han controlat 140 centres de districtes i 26 capitals de província.





El proper i principal objectiu dels talibans és la capital de l'Afganistan, Kabul. Des dels diferents països que tenen presència al país afganès ja estan gestionant la sortida dels funcionaris i els ciutadans que són a la ciutat. De fet, els Estats Units ha mobilitzat 5.000 militars per aconseguir que l'evacuació sigui tan ràpida com sigui possible.





A més, països com Espanya, França, el Regne Unit o Alemanya ja estan començant les gestions per poder evacuar als ciutadans que hi hagi a la zona de l'Afganistan. Els talibans han emès un comunicat explicant que no volen utilitzar les armes a Kabul i que deixaran marxar de la ciutat a tothom que vulgui.