Podrà la covid passar de ser una malaltia pandèmica a ser una malaltia endèmica?

La covid ha estat incert des del primer moment. Fins i tot ara, amb tots els avenços que s'han produït, segueix sent molt difícil de desxifrar i esbrinar que passarà en el futur. No obstant això, ningú té aquesta resposta, però sí que hi ha referències anteriors sobre malalties que s'han anat combatent. Un cop la societat estigui vacunada es podrà parlar d'un virus endèmic. És a dir, que seguirà existint, però serà manejable i podrem conviure amb ell.







La veritat és que un cop estigui tothom vacunat, les hospitalitzacions baixaran considerablement i no hauran tantes morts. Això sí, és molt probable que s'hagin d'administrar dosis de les vacunes de reforç per aconseguir la immunitat.





La realitat és que la covid ha arribat per quedar-se i és pràcticament impossible eliminar-lo per complet. Per això, els epidemiòlegs treballen perquè la societat pugui conviure amb ell i que no afecti tan greument a les persones. Richard Webby, un investigador de malalties infeccioses, va comentar que el coronavirus, amb el pas el temps, no serà cap novetat per al nostre sistema immunitari.





PASSA DE MALALTIA PANDÈMICA A MALALTIA ENDÈMICA





L'investigador Yonatan Grad, un immunòleg, ha explicat aquesta afirmació. Significa que la covid no acabarà mai, sinó que suficients persones tindran protecció immunològica de vacunació i de la infecció de manera natural, així que es transmetrà menys i hi haurà menys hospitalitzats i menys morts per la malaltia.





La realitat és que Grad ha volgut comparar aquesta covid amb l'aparició de la SARS a 2003 i de l'Ebola en 2014, encara que siguin malalties molt diferents. En la comparació ha destacat que la major de les conclusions és que s'ha de plantejar una infraestructura millor en l'àmbit global per evitar que una malaltia generi tants problemes i així poder respondre millor al pròxim virus pandèmic que aparegui.





A més, ha afegit que és difícil poder anticipar en quin moment es produirà el canvi de pandèmia a endèmia de la covid-19. Normalment el virus es propaga on hi ha molts individus susceptibles i que estan en contactes entre ells, així que el pas a endèmia depèn de molts factors. La força, la durada de la immunitat, la infecció natural, els patrons de contacte o la transmissibilitat són alguns dels factors claus per entendre-ho.





EXPERIÈNCIA PRÈVIA AMB ALTRES VIRUS





Hi ha hagut alguns virus que respiratoris al llarg de la història que han afectat la població humana. L'investigador va voler destacar la pandèmia de grip el 1918, tot i que assegura que hi ha altres com la pandèmia influença de 1957, la de 1968 o la de 2009. Per norma general, les pandèmies comencen amb una taxa de mortalitat per infecció molt alta i amb el pas dels anys es van estabilitzant.





El primer problema que hi ha en enfrontar-se a un virus és que la societat ho fa sense cap tipus de protecció, així que el risc de mortalitat és molt més alt que amb una possible reinfecció. Així, les vacunes el que fan és protegir de la mateixa manera que la infecció, però sense la necessitat d'haver superat el virus.





Les vacunes de reforç segueixen estant en l'aire i, fins i tot, els investigadors segueixen sense tenir clar si seran necessàries. La realitat és que tot depèn de com evolucionarà el virus i del sistema immunitari de les persones. Els exemples que va posar Gard van ser els de la influença, on s'havia de posar la vacuna de manera repetida, i el del xarampió, on una dosi de nen ja manté el virus adormit durant diverses dècades.





Les pandèmies han generat canvis molt grans i profunds en la manera de viure de les persones. Fins i tot en alguns casos la societat ha arribat a entendre-les com normals. Les portes o finestres van mantenir allunyats els mosquits que transmeten la febre groga i la malària i els claveguerams van eliminar epidèmies com la tifoide i la còlera.





Així que amb els estudis i les experiències que hi ha amb malalties anteriors, és possible que es produeixin millores similars a llarg termini, tant en la salut d'una sola persona com en la salut total de la població.