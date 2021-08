@CP





El nou portal per al ciutadà de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ja està disponible. Com passava amb l'anterior, es pot accedir a aquest sistema des de qualsevol dispositiu i et permet obtenir la informació sobre la teva vida laboral de manera ràpida, el nombre d'afiliació de la Seguretat Social, a més de moltes més opcions. El portal es diu 'Import@ss'.





EL PORTAL ESTÀ DIVIDIT EN DOS





El sistema que han implantat volien que fos ràpid, organitzat i pràctic. Per això, la nova web té dues parts clarament diferenciades. La primera és l'àrea pública on hi ha tota la informació necessària per poder realitzar qualsevol tràmit. S'hi poden observar la vida laboral; les altes i les baixes; la consulta de pagaments i deutes; i modificacions.





En aquest sentit és bastant similar a l'anterior. Pots veure l'informe de vida laboral, el nombre de Seguretat Social o donar d'alta a un empleat de la llar entre altres opcions. A més, pots obtenir un document que acrediti que està al corrent del pagament i que no té cap deute amb la Seguretat Social.





En una altra banda, es troba l'àrea personal. Els mitjans habilitats per poder accedir a aquesta part segueixen sent l'SMS, cl@u o el certificat digital. Un cop dins, la pantalla ja mostra les dades de la persona que ha entrat i també la situació laboral, els seus anteriors treballs o les situacions específiques que tingui cada persona.





NOVETATS





Una de les novetats que s'inclouen dins el portal 'Import@ss' és que hi ha una calculadora que serveix per calcular el preu que s'hauria de pagar de manera mensual si es donés d'alta a un treballador de la llar. En ella, tan sols caldria indicar quina persona realitza l'alta, les dades de la jornada que tindria la persona contractada i el salari que percebria. Amb això, la calculadora et donaria tota la informació necessària.





Amb aquesta nova pàgina web, el ciutadà podrà estar al corrent amb un sol 'clic' de tota la informació sobre la seva vida que necessiti. Com és costum, l'informe de vida laboral està permanentment actualitzat, així que es poden anar afegint filtres per poder trobar de manera ràpida la informació que s'està buscant.





Per poder obtenir tota aquesta informació tan sols s'ha d'anar a la pàgina de la Tresoreria General de la Seguretat Social i sol·licitar l'informe. A partir d'aquí es demanarà una identificació que es pot realitzar amb les tres opcions esmentades anteriorment i un cop dins ja es podrà accedir al resum de la vida laboral.





Allà dins hi ha tots els informes, justificants i tota la informació que el ciutadà ha aportat perquè es pugui consultar en qualsevol moment. De la mateixa manera que en l'anterior, la persona si és donada d'alta o de baixa d'una empresa pot rebre un sms amb tota la informació per veure si les dades introduïdes són correctes.