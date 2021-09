Descarrila un tren de Rodalies a l'entrada de l'estació del Prat de Llobregat

Foto del tren descarrilat a l'estació del Prat/ @Vilapress





La circulació de trens està interrompuda entre Gavà i el Prat de Llobregat des de les 17.40 h d'aquest dilluns a causa del descarrilament d'un tren de Rodalies a l'entrada de l'estació del Prat.





Segons expliquen fonts de Renfe, el gestor de les infraestructures ferroviàries, Adif, ha aturat la circulació en aquest indret per la sortida d'un eix del tren que cobria el trajecte Sant Vicenç de Calders – Barcelona Estació de França.





Renfe indica que no hi ha hagut danys personals i que els viatgers afectats han estat transbordats a un altre tren situat en paral·lel a l'aturat. Tècnics d'Adif estan avaluant si hi ha gàlib per poder circular per l'altra via.





També segons informa Renfe, de moment queda afectada la línia R2 sud de Rodalies amb transbordament entre Gavà i Barcelona. S'està gestionant aquest servei per carretera, mentre els tècnics d'Adif evaluen si existeix gàlib per a poder circular per l'altra via.





ACTUALITZACIÓ 18.45 HORES. CIRCULACIÓ INTERROMPUDA EL Prat - Gavà





Per a minimitzar l'afectació als viatgers s'ha establert la següent modificació:

- Trens Regionals línies R13, R14, R15, R16 i R17 desviats per Vilafranca

- Línia R2 sud:

o Servei llançadora Barcelona Estació de França – El Prat

o El Prat – Gavà: Servei alternatiu per carretera

o Gavà – Sant Vicenç de Calders: Servei en tren





- Trens R2 nord poden circular fins l’Aeroport encara que poden patir retards en el seu horari.